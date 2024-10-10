Трамп і Гарріс зустрілися на дебатах 10 вересня. Відразу після них Трамп заявив, що до виборів президента США 2024, призначених на 5 листопада, більше не буде дебатувати з Гарріс.

Він вже відхилив запрошення від CNN на дебати 23 жовтня, тоді як Гарріс прийняла запрошення від цього телеканалу, пише Reuters.

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Як свідчать опитування, розрив між Трампом і Гарріс напередодні виборів президента США 2024 року, що відбудуться 5 листопада, дуже невеликий, наголошує агенція.

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У своєму запрошенні телеканал Fox News (загалом прихильний до Трампа - ред.) зазначив, що другі дебати «нададуть можливість кожному кандидату виступити зі своїми вирішальними аргументами».

Минулого тижня кандидат у віцепрезиденти від команди Гарріс і губернатор Міннесоти Тім Волц провів дебати з представником команди Трампа і сенатором Джей Ді Венсом.

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"Реваншу не буде", - цитує Reuters заяву Трампа на своїй платформі Truth Social, - “Тому немає про що говорити”.

За словами Трампа, що зараз вже занадто пізно проводити дебати.

Дебати Трампа з Байденом і Гарріс - контекст

Трамп вже проводив дебати з тодішнім кандидатом у президенти від Демократичної партії та президентом США Джо Байденом наприкінці червня.

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Пізніше, Байден відмовився від кандидування в президенти менш ніж через місяць після катастрофічного падіння рейтингу за результатами дебатів з Трампом, адже Трамп отримав значну перевагу.

Після того, як Байден відмовився від президентських перегонів, кандидаткою від демократів стала Гарріс і за деякими опитуваннями вона має невелику перевагу на експрезидентом-республіканцем.

Під час їхніх дебатів 10 вересня Гарріс змусила Трампа захищатися, звинувативши його у підтримці заборони абортів, а також поставила під сумнів його придатність до посади президент через безліч його юридичних проблем.