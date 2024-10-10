Трамп і Гарріс зустрілися на дебатах 10 вересня. Відразу після них Трамп заявив, що до виборів президента США 2024, призначених на 5 листопада, більше не буде дебатувати з Гарріс.

Він вже відхилив запрошення від CNN на дебати 23 жовтня, тоді як Гарріс прийняла запрошення від цього телеканалу, пише Reuters.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Як свідчать опитування, розрив між Трампом і Гарріс напередодні виборів президента США 2024 року, що відбудуться 5 листопада, дуже невеликий, наголошує агенція.

Advertisement

У своєму запрошенні телеканал Fox News (загалом прихильний до Трампа - ред.) зазначив, що другі дебати «нададуть можливість кожному кандидату виступити зі своїми вирішальними аргументами».

Минулого тижня кандидат у віцепрезиденти від команди Гарріс і губернатор Міннесоти Тім Волц провів дебати з представником команди Трампа і сенатором Джей Ді Венсом.

Москва віддає перевагу Трампу, Тегеран воліє Гарріс – розвідка США
Більше по темі

Москва віддає перевагу Трампу, Тегеран воліє Гарріс – розвідка США

Розвідка США попередила про приплив дезінформації напередодні президентських виборів у листопаді, адже Росія та Іран насправді хочуть побачити різні результати.

"Реваншу не буде", - цитує Reuters заяву Трампа на своїй платформі Truth Social, - “Тому немає про що говорити”.

За словами Трампа, що зараз вже занадто пізно проводити дебати. 

Дебати Трампа з Байденом і Гарріс - контекст

Трамп вже проводив дебати з тодішнім кандидатом у президенти від Демократичної партії та президентом США Джо Байденом наприкінці червня.

Advertisement

Пізніше, Байден відмовився від кандидування в президенти менш ніж через місяць після катастрофічного падіння рейтингу за результатами дебатів з Трампом, адже Трамп отримав значну перевагу. 

Після того, як Байден відмовився від президентських перегонів, кандидаткою від демократів стала Гарріс і за деякими опитуваннями вона має невелику перевагу на експрезидентом-республіканцем.

Під час їхніх дебатів 10 вересня Гарріс змусила Трампа захищатися, звинувативши його у підтримці заборони абортів, а також поставила під сумнів його придатність до посади президент через безліч його юридичних проблем.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Зрада та обіцянки: дилеми Заходу щодо підтримки України США
ПОГЛЯД: Зрада та обіцянки: дилеми Заходу щодо підтримки України
Доктор Мохаммад Захур
12г тому
Білий дім занепокоєний даними про можливе спілкування Путіна та Трампа Путін
Білий дім занепокоєний даними про можливе спілкування Путіна та Трампа
Київ Пост
16г тому
Москва віддає перевагу Трампу, Тегеран воліє Гарріс – розвідка США США
Москва віддає перевагу Трампу, Тегеран воліє Гарріс – розвідка США
Лео Чіу
1д тому
Хроніка війни в Україні. 9 жовтня: “Люди розлютяться на Вас, а не на мене” Путін
Хроніка війни в Україні. 9 жовтня: “Люди розлютяться на Вас, а не на мене”
Джон Моретті
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній Британія створила підрозділ для контролю торговельних санкцій проти РФ
Далі » Вугледар: чому українські війська втратили шахтарське місто і що буде далі