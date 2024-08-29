Після партійного з’їзду в Чикаго кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс випередила свого конкурента-республіканця експрезидента США Дональда Трампа на 5%, повідомив телеканал USA Today.

Чи випереджає віцепрезидентка США Гарріс Трампа після партійного з'їзду

Без традиційного округлення результатів перевага Гарріс була б ближче до чотирьох балів, ніж до п’яти (47,6% проти 43,3%).

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Ці результати, за даними USA Today, свідчать про різкий поворот на вісім пунктів у президентських перегонах з кінця червня, коли Трамп випереджав чинного президента Байдена в опитуванні майже на чотири пункти.

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Серед найбільших змін із червня, які виходять за межі похибки опитування, такі:

виборці віком від 18 до 34 років, нині підтримують Гарріс;

підтримка виборців-латиноамериканців нині перейшла на користь Гарріс;

темношкірі виборці, які традиційно є однією з найбільш груп виборців у Демократичній партії, підтримують Гарріс на 64% більше Трампа (76%-12%).

У телефонному опитуванні з 25 по 28 серпня, взяли участь 1 000 зареєстрованих виборців, готові взяти участь у голосуванні.

Гарріс прийняла номінацію в президенти США від Демократичної партії

22 серпня під час національного з'їзду Демократичної партії в Чикаго Гарріс підтвердила свій намір балотуватися на пост президента Штатів.

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У 2020 році Байден обрав її своєю кандидаткою на посаду віцепрезидента.У листопаді Байден і Гарріс перемогли на виборах. Гарріс стала першою в історії США жінкою-віцепрезиденткою США, а також першою людиною афроамериканського й азійсько-американського походження на цій посаді.

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У 2024 році Гарріс заручилася достатньою підтримкою серед однопартійців і фактично достроково забезпечила собі участь у президентських виборах.

Початково від партії мав балотуватися Байден, але він вирішив знятися з передвиборчих перегонів і закликав підтримати кандидатуру Гарріс.

16 серпня Гарріс погодилася на участь у двох дебатах з експрезидентом США Трампом.

Президентські вибори у США відбудуться 5 листопада.