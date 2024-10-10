У Лондоні Президент Володимир Зеленський представив прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру План перемоги.

Посадовці домовилися опрацювати документ з союзниками, повідомив Зеленський у Телеграмі.

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Зустріч Зеленського та Стармера - що відомо

«Під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні представив йому деталі Плану перемоги. Ми домовилися опрацювати його разом із союзниками», – зазначив Зеленський.

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Президент України зауважив, що План перемоги покликаний створити правильні умови, щоб завершити війну у справедливий спосіб.

Також Зеленський наголосив, що План перемоги це місток до другого Саміту миру.

«Україна може вести переговори лише із сильної позиції», – заявив він.

Президент також наголосив, що для України важливо отримати запрошення на вступ до НАТО.

Більше по темі Зеленський розповів про пункти Плану перемоги і коли він буде готовий Документ з умовами для справедливого завершення війни буде готовий вже цієї осені.

Співрозмовники обговорили майбутню оборонну та фінансову допомогу. Кір Стармер запевнив, що Велика Британія і надалі зберігатиме лідерську роль у підтримці України.

«Дуже важливо, що ми можемо продемонструвати Україні нашу незмінну відданість і підтримку. Це така важлива боротьба для вас і для всіх нас», – наголосив премʼєр-міністр.

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Зеленський подякував Великій Британії за оборонну підтримку, зокрема далекобійною зброєю, і наголосив на необхідності отримати дозвіл на удари вглиб російської території.