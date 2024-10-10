У Лондоні Президент Володимир Зеленський представив прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру План перемоги.
Посадовці домовилися опрацювати документ з союзниками, повідомив Зеленський у Телеграмі.
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Зустріч Зеленського та Стармера - що відомо
«Під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні представив йому деталі Плану перемоги. Ми домовилися опрацювати його разом із союзниками», – зазначив Зеленський.
Президент України зауважив, що План перемоги покликаний створити правильні умови, щоб завершити війну у справедливий спосіб.
Також Зеленський наголосив, що План перемоги це місток до другого Саміту миру.
«Україна може вести переговори лише із сильної позиції», – заявив він.
Президент також наголосив, що для України важливо отримати запрошення на вступ до НАТО.
Зеленський розповів про пункти Плану перемоги і коли він буде готовий
Співрозмовники обговорили майбутню оборонну та фінансову допомогу. Кір Стармер запевнив, що Велика Британія і надалі зберігатиме лідерську роль у підтримці України.
«Дуже важливо, що ми можемо продемонструвати Україні нашу незмінну відданість і підтримку. Це така важлива боротьба для вас і для всіх нас», – наголосив премʼєр-міністр.
Зеленський подякував Великій Британії за оборонну підтримку, зокрема далекобійною зброєю, і наголосив на необхідності отримати дозвіл на удари вглиб російської території.
Президент України за день зустрінеться з лідерами Великої Британії, Франції, Італії, Німеччини
9 жовтня під час пресконференції за підсумками саміту «Україна – Південно-Східна Європа» президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчої доби матиме зустрічі з лідерами кількох країн.
«Упродовж доби я зустрінусь окремо в кожній країні з лідером Британії, Франції, Італії, Німеччини. Я спробую це зробити швидко, а потім вже на «Рамштайні» представлю всім нашим партнерам План перемоги», - розповідав Зеленський.
Президент відзначав, що хоча засідання Контактної групи у форматі «Рамштайн», яке мало відбутися 12 жовтня, перенесено, він сподівається, що нову дату призначать швидко.
План перемоги України - що відомо
9 жовтня президент України наголосив, що у листопаді буде готовий документ з умовами для справедливого завершення війни
5 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував, що планує представити план перемоги на засіданні у форматі «Рамштайн».
«Представимо План перемоги, чіткі, конкретні кроки для справедливого закінчення війни. Рішучість партнерів і посилення України - те, що здатне зупинити російську агресію», - написав президент.
Володимир Зеленський наголосив, що надійний мир в Україні можливий виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи територіями.