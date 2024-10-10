Станом на 31 серпня статус тимчасового захисту в країнах Європейського союзу мали майже 4,2 мільйонів осіб, які залишили Україну внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Лідер по схваленнню статусу для українців - Німеччина, свідчать дані Євростату.

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Які країни ЄС надали українцям статус тимчасового захисту

Найбільше отримувачів статусу тимчасового захисту серед українців прийняли Німеччина (1,2 мільйона осіб, 27% від загальної кількості), Польща (975 190) та Чехія (376 885).

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Станом на 31 серпня понад 98,3% отримувачів тимчасового захисту в ЄС були громадянами України.

Серед них дорослі жінки становили 45,1%, діти - 32,3%, дорослі чоловіки - 22,6% від загальної кількості.

Фото: ec.europa.eu

ЄС продовжить статус тимчасового захисту для українців

Віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час Міжнародного саміту міст і регіонів зазначала, що між Україною та Європейською комісією є домовленість про те, що статус тимчасового захисту для українців у ЄС переглядатиметься, коли покращиться ситуація з безпекою.

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Як повідомлялося, статус тимчасового захисту буде продовжений, тому що "безпекові умови не дозволяють прийняти будь-яке інше рішення".

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Кожні три місяці проводиться оцінка ситуації. Стефанішина перебуває в постійному діалозі з комісаром ЄС і вже неодноразово обговорювала питання повернення українців та продовження дії тимчасового захисту.