У Римі Президент України Володимир Зеленський представив прем’єр-міністерці Італії Джорджії Мелоні подробиці "Плану перемоги" України, повідомив Зеленський.

Зустріч Зеленського та Мелоні − що треба знати

"Ми дуже продуктивно обговорили сьогодні всі аспекти Плану. Головне − це посилити позиції України та наші відносини з найближчими партнерами таким чином, щоб ми створили необхідні умови, необхідну справедливу атмосферу для чесної дипломатії", − пояснив Президент України.

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Зеленський подякував за підготовку конференції з відновлення України, яка відбудеться в Італії, а також додав, що обговорив із Мелоні перспективи розвитку глобальної ситуації та найближчих політичних перспектив у країнах-союзниках.

"Окремо хочу подякувати за надану нашій країні безпекову допомогу − передусім системи ППО, які рятують життя в наших містах і селах", − наголосив український президент..

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Зеленський зауважив, що разом із Мелоні лідери обговорили підготовку нового безпекового пакета.