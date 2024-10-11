У Римі Президент України Володимир Зеленський представив прем’єр-міністерці Італії Джорджії Мелоні подробиці "Плану перемоги" України, повідомив Зеленський.
Зустріч Зеленського та Мелоні − що треба знати
"Ми дуже продуктивно обговорили сьогодні всі аспекти Плану. Головне − це посилити позиції України та наші відносини з найближчими партнерами таким чином, щоб ми створили необхідні умови, необхідну справедливу атмосферу для чесної дипломатії", − пояснив Президент України.
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Зеленський подякував за підготовку конференції з відновлення України, яка відбудеться в Італії, а також додав, що обговорив із Мелоні перспективи розвитку глобальної ситуації та найближчих політичних перспектив у країнах-союзниках.
"Окремо хочу подякувати за надану нашій країні безпекову допомогу − передусім системи ППО, які рятують життя в наших містах і селах", − наголосив український президент..
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Зеленський зауважив, що разом із Мелоні лідери обговорили підготовку нового безпекового пакета.
Президент України представив прем’єру Великої Британії План перемоги
У Лондоні 10 жовтня Президент представляв прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру "План перемоги".
План перемоги покликаний створити правильні умови, щоб завершити війну у справедливий спосіб.
Зеленський також наголосив, що для України важливо отримати запрошення на вступ до НАТО.
9 жовтня президент України наголосив, що у листопаді буде готовий документ з умовами для справедливого завершення війни
5 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував, що планує представити план перемоги на засіданні у форматі "Рамштайн".