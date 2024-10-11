Приблизно 200 африканських жінок працюють на заводі з виробництва дронів в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані, пише АР.

Африканські жінки працюють на заводах з виготовлення дронів Росії

Африканки заявляли, що їх обманом змусили збирати БпЛА для використання їх у війні проти України.

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Згідно з оголошеннями в соціальних мережах, цим жінкам обіцяли безкоштовний квиток на літак, гроші та "пригоди" в Європі, для чого треба було пройти комп'ютерну гру та тест на знання російської мови зі 100 слів. Однак потім їх привезли до Татарстану, де змусили працювати на заводі з виробництва зброї.

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"Компанія займається лише виробництвом дронів. Нічого іншого", − наголосила одна з опитаних жінок.

Робітники перебувають під наглядом у гуртожитках і на роботі, мають 12-годинний робочий день, а також зарплату, меншу за обіцяну (500 доларів замість 700).

Більше по темі Фахівці ГУР атакували навчальні заклади Росії, які готують військових фахівців Унаслідок операції кіберкорпусу української розвідки вдалося стерти понад 150 терабайтів даних ворожих файлових сховищ.

За даними АР, керівництво заводу, вочевидь, намагається перешкодити африканським жінкам виїхати, хоча деякі з них, виїхали або знайшли роботу в інших регіонах Росії.

Кремль наразі вербує жінок від 18 до 22 років із Уганди, Руанди, Кенії, Південного Судану, Сьєрра-Леоне і Нігерії, а також зі Шрі-Ланки.

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Для цього створили онлайн-програму рекрутингу "Alabuga Start".

На сторінці програми в соцмережах сказано, що в першій половині цього року прийняли на роботу 182 жінки, переважно з країн Центральної та Східної Африки. Окрім жінок із країн Центральної та Східної Африки, "Alabuga Start" проводить набір у Південній Америці та Азії.

Прессекретарка Управління Верховного комісара ООН з прав людини Равіни Шамдасані зауважила, що дії Росії можуть відповідати критеріям торгівлі людьми, якщо вербування відбувається шахрайським шляхом, а метою є експлуатація.

Росія вербує сирійських чоловіків для війни проти України

Як зазначила українська розвідка, завербованим сирійцям обіцяють російські паспорти та високу зарплатню.

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Зокрема, так сталося з Мохаммедом Мансурою та Вахідом Мурсала Аль-Шіблі, які воювали проти України у складі 488-го мотострілецького полку 114-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ.

У липні цього року Мансур у складі загону з 14 сирійських найманців брав участь у штурмових діях поблизу міста Сватове в Луганській області, де їх накрили вогнем ЗСУ. Запит на евакуацію поранених росіяни відхилили й наказали продовжити штурм. Поранений Мансур не виконав наказу росіян і втік з поля бою, а решта його загону була розбита, хоча російськуе керівництво оформило їх як зниклих безвісти.