У Парижі президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Після зустрічі Зеленський заявив, що Україна не розглядає можливість припинення вогню в обмін на гарантії західного альянсу, передає кореспондент Укрінформу.

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Зустріч Зеленського та Макрона - що відомо

«Це не є темою наших дискусій, жодних перемир'їв, ми не хотіли про це говорити. Я бачив у ЗМІ щось таке. Росія багато працює зі ЗМІ, з цією інформацією, тому тут усе зрозуміло», - сказав президент.

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За його словами, він сподівається на допомогу Франції, оскільки Україна відчуває дефіцит із обладнанням.

Ще однією темою розмови з Макроном став дозвіл на використання «певних боєприпасів на великі відстані».

«Станом на зараз у нас недостатньо наших безпілотників для далеких дистанцій, тому ми шукаємо кошти на внутрішнє виробництво, а також певний дозвіл від наших партнерів», - пояснив Зеленський.

Більше по темі Зеленський розповів про пункти Плану перемоги і коли він буде готовий Документ з умовами для справедливого завершення війни буде готовий вже цієї осені.

Франція буде організовувати конференцію з питань ядерної безпеки

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у межах узятих раніше зобов’язань Франція проведе у себе конференцію з питань ядерної безпеки.

«Як ви знаєте, в рамках роботи, розпочатої в Швейцарії, було вирішено провести кілька тематичних конференцій. Франція, відповідно до своїх зобов'язань, організовує конференцію з ядерної безпеки 17 жовтня», - сказав він.

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Макрон додав, що G7 вже ухвалила важливі рішення щодо підтримки України, а наступного тижня буде важлива зустріч з Європейською Радою.

«Нам було важливо проговорити план роботи на наступні тижні – як щодо військової співпраці, так і щодо дипломатичної Ми рухаємося вперед відповідно до наших угод», - додав французький лідер.

Він також привітав навчання українських солдатів, які відвідав напередодні, назвавши їх «унікальною моделлю співпраці», що демонструє підтримку Францією українського опору перед загрозою російської агресії.

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Зеленський представив Макрону План перемоги

«Сьогодні я розповів президенту Макрону наш план, План перемоги, а також про інші ініціативи, як на полі бою так і в управлінні», - сказав Зеленський.

Він також відповів на запитання журналістів з приводу підготовки до Саміту миру.

«Наступний Мирний саміт має буде в листопаді. План його буде на столі. Щодо точної дати – я не знаю на сьогоднішній момент. Але ми підготуємо все, що ми вирішили», - сказав він.

Президент України додав, що план з усіма деталями має з’явитися на самому початку листопада.

Президент України за день зустрінеться з лідерами Великої Британії, Франції, Італії, Німеччини

Раніше Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та представив йому План перемоги.

9 жовтня під час пресконференції за підсумками саміту «Україна – Південно-Східна Європа» президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчої доби матиме зустрічі з лідерами кількох країн.

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«Упродовж доби я зустрінусь окремо в кожній країні з лідером Британії, Франції, Італії, Німеччини. Я спробую це зробити швидко, а потім вже на «Рамштайні» представлю всім нашим партнерам План перемоги», - розповідав Зеленський.

Президент відзначав, що хоча засідання Контактної групи у форматі «Рамштайн», яке мало відбутися 12 жовтня, перенесено, він сподівається, що нову дату призначать швидко.