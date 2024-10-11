У звʼязку з інформацією про смерть української журналістки Вікторії Рощиної у РФ, кримінальне провадження, відкрите за фактом її зникнення, докваліфіковано.

Відтепер Служба безпеки розслідуватиме воєнний злочин, поєднаний з умисним убивством, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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Справу Рощиної перекваліфікували

Напередодні у медіа була оприлюднена інформація про смерть української журналістки Вікторії Рощиної, яка незаконно утримувалася Російською Федерацією.

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«У звʼязку із цим, кримінальне провадження, розпочате за фактом її зникнення за ч. 1. ст. 438 КК України, докваліфіковано частиною 2 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством», - ідеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюватиме Головне слідче управління Служби безпеки України під керівництвом Офісу Генерального прокурора.

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У Росії померла українська журналістка Вікторія Рощина - подробиці

10 жовтня голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що батькові української журналістики Вікторії Рощиної Володимиру надійшло повідомлення про смерть доньки.

Однак пізніше він видалив повідомлення про смерть журналістки і написав нове, що інформацію треба перевірити і чекати офіційних заяв.

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Керівник пресслужби координаційного штабу Петро Яценко підтвердив, що у російському ув’язненні загинула Вікторія Рощина.

Журналістка мала повернутися в Україну під час найближчого обміну полоненими.

Пізніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що має від російської сторони підтвердження про загибель української журналістки.

Зникнення Вікторії Рощиної - що відомо

3 серпня 2023 року 26-річна українська журналістка Вікторія Рощина зникла під час виконання редакційного завдання в окупованих східних областях України.

За словами її батька Володимира Рощина, Вікторія розпочала свою подорож 27 липня, виїхавши з України до Польщі і плануючи потрапити на окуповані території Сходу України через Росію.

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Востаннє Рощина спілкувалася з родиною 3 серпня, і тоді вона сказала, що пройшла вже кілька пунктів пропуску, але не повідомила свого точного місцезнаходження.

У березні 2022 року Рощину затримала Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії. За десять днів журналістку звільнили. Того ж року Рощина отримала нагороду IWMF «За мужність у журналістиці», якою відзначили її безстрашну професійну роботу в галузі журналістики.

Молода українська журналістка активно висвітлювала події у прифронтових зонах та на окупованих територіях з початку повномасштабного російського вторгнення.