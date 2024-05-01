Польща не буде «захищати» українських ухильників від призову на своїй території, заявив у вівторок заступник міністра закордонних справ Анджей Шейна, а влада у Варшаві закликала ЄС вжити заходів щодо цього питання.
Україна намагається поповнити своє військо після більш ніж двох років війни з Росією і нещодавно прийняла закон про мобілізацію, знизивши призовний вік і посиливши покарання для тих, хто ухиляється від призову.
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Минулого тижня Киїів заявив, що припинить видачу нових закордонних паспортів деяким чоловікам призовного віку, і призупинив консульське обслуговування чоловіків у віці від 18 до 60 років, які проживають за кордоном, що викликало обурення серед емігрантів у Польщі та інших країнах.За даними ООН, у Польщі перебувають десятки тисяч українських чоловіків призовного віку.
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«Ми точно не будемо захищати тих, хто ухиляється від призову», - заявив Шейна в інтерв'ю державному телеканалу TVP.
Він додав, що Варшава не отримувала жодного офіційного запиту від України щодо чоловіків призовного віку.
«Коли Україна звернеться до Польщі з відповідним запитом, ми будемо діяти відповідно до польського та європейського законодавства», - сказав Шейна.
Минулого тижня міністри оборони Польщі та Литви - вірних союзників України - заявили, що можуть допомогти повернути чоловіків призовного віку до їхньої зруйнованої війною країни.
«Все можливо», - сказав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в інтерв'ю телеканалу Polsat, відповідаючи на запитання, чи погодиться Варшава, якщо Україна попросить про допомогу. У вівторок він закликав до «європейських рішень» стосовно цього питання.
«Я знаю, що переговори між Києвом і Брюсселем на цю тему тривають», - сказав Косіняк-Камиш, додавши, що дії «на європейському рівні забезпечать повну ефективність».
Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року сотні тисяч українців втекли від війни, більшість із них - через Польщу.
Станом на лютий цього року в Польщі було зареєстровано 952 104 українських біженців, з яких близько 150 000 осіб були призовного віку, за даними Агентства ООН у справах біженців УВКБ ООН.
Україна планує здійснити мобілізаційний облік громадян, що скористалися тимчасовим захистом у ЄС
Україна планує здійснити мобілізаційний облік громадян, які скористалися тимчасовим захистом у країнах Європейського Союзу.
Консульства України не обслуговують чоловіків мобілізаційного віку за кордоном
Українці мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном, з 23 квітня не отримують консульські послуги. Джерела Kyiv Post в Іспанії підтвердили призупинення надання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку. Інформацію про таку ж ситуацію в інших країнах розтиражувала низка українських медіа.
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Передбачено, що мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років.
Під час проведення мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані постійно носити з собою військово-обліковий документ і пред'явити його на вимогу представника ТЦК або поліцейського, прикордонника.
Після публікації закону в усіх військовозобов'язаних буде 60 днів, щоб уточнити свою актуальну адресу проживання, контактну інформацію та інші військово-облікові дані. Зробити це вони можуть у ТЦК, ЦНАП або через електронний кабінет.
Деталі про мобілізаційний закон можна знайти тут.
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