Польща не буде «захищати» українських ухильників від призову на своїй території, заявив у вівторок заступник міністра закордонних справ Анджей Шейна, а влада у Варшаві закликала ЄС вжити заходів щодо цього питання.

Україна намагається поповнити своє військо після більш ніж двох років війни з Росією і нещодавно прийняла закон про мобілізацію, знизивши призовний вік і посиливши покарання для тих, хто ухиляється від призову.

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Минулого тижня Киїів заявив, що припинить видачу нових закордонних паспортів деяким чоловікам призовного віку, і призупинив консульське обслуговування чоловіків у віці від 18 до 60 років, які проживають за кордоном, що викликало обурення серед емігрантів у Польщі та інших країнах.За даними ООН, у Польщі перебувають десятки тисяч українських чоловіків призовного віку.

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«Ми точно не будемо захищати тих, хто ухиляється від призову», - заявив Шейна в інтерв'ю державному телеканалу TVP.

Він додав, що Варшава не отримувала жодного офіційного запиту від України щодо чоловіків призовного віку.

«Коли Україна звернеться до Польщі з відповідним запитом, ми будемо діяти відповідно до польського та європейського законодавства», - сказав Шейна.