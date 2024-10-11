"Пілоти дронів-камікадзе продемонстрували майстерність та продовжують результативно бити по московитах", - зауважили в ГУР МО.

Успішні дії на Курському напрямку фронту справа рук ударно-розвідувальної групи "Відьмак" ГУР МО України спільно з бійцями Держприкордонслужби та ТрО ЗСУ.

"У селі Тьоткіно атаками fpv-дронів спалено засоби зв’язку, знищено виявлені українськими розвідниками ворожий транспортний засіб та будівлю з особовим складом армії Росії", - ідеться у повідомленні.

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Про це повідомило Головне управління розвідки і оприлюднило відео.

На Курському напрямку fpv-дрони Головного управління розвідки Міністерства оборони України уразили засоби зв’язку, будівлю з особовим складом та транспортний засіб російської армії.

ЗСУ потрапили в засідку в Курській області − подробиці

У вересні Збройні сили України втратили щонайменше один CV90, Marder, M-2 і Stryker у Курській області внаслідок засідки.

У серпні українські сили вдерлися до Курської області, а у вересні окремі роти та батальйони ЗСУ почали друге вторгнення.

Вони хотіли з'єднатися з головним складом і затиснути російські війська між українськими силами і кордоном.

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Але, ймовірно, ЗСУ "застрягли" в полях на південь від міста Веселе й потрапили в засідку, втративши цінну техніку внаслідок зіткнення зі 106 гвардійською повітряно-десантною дивізією РФ.