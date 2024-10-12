Грузинський суд оштрафував три місцеві телеканали, які відмовилися показувати в ефірі передвиборчий ролик партії "Грузинська мрія" з кадрами зруйнованої внаслідок війни інфраструктури України, пише ВВС.

Грузинський суд оштрафував телеканали − подробиці

За відмову транслювати відео покарали телеканали "Формула", "Мтаварі архі" та "TV Пірвелі".

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Кожне медіа оштрафували на 5000 ларі (приблизно 1,8 тис. доларів).

Це рішення ухвалив Тбіліський міський суд після скарги партії "Грузинська мрія" до Національної комісії комунікацій.

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У передвиборчому ролику показані чорно-білі кадри зруйнованих будівель інфраструктури та міст України з полум'ям. Відео також містить напис "Ні війні!", а навпроти були розміщені кольорові зображення нових будівель у Грузії з гаслом "Обери мир".

Однак телеканали визнали кадри аморальними, тому відмовилися їх показувати.

За даними юриста каналу Мтаварі архі Тамти Мурадашвілі, суд задовольнив клопотання Нацкомісії про зобов’язання негайно поставити ролик в ефір попри ймовірне рішення апеляційного суду.

"Ми не збираємося підкорятися цьому рішенню. Телеканал оскаржить рішення суду", − наголосив Мурадашвілі.

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В ЄС закликали владу Грузії повернутися на шлях демократії

Європейський парламент закликав владу Грузії переглянути антидемократичні закони та повернутися на шлях європейської інтеграції та демократичного розвитку.

Напередодні стало відомо, що ЄС поставив на паузу допомогу Грузії на загальну суму 121,3 мільйона євро у зв’язку із ухваленням антидемократичних законів.

3 жовтня спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав закони, які обмежують права ЛГБТ-спільноти.

18 вересня топ-дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель закликав Грузію скасувати ухвалений пакет "анти-ЛГБТ" законів.