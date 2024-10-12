У лютому 2025 року всі українські регіони отримають свою дорожню карту розвитку, повідомив заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Рябикін.
Що таке дорожня карта розвитку
Це стратегічні документи, які будуть визначати вектор розвитку регіонів. Їх перетворять у єдину логічну та взаємопов'язану систему.
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"Розвиток регіонів і громад має бути ретельно спланований", − зауважив Рябикін.
Наразі державна та місцева влада продовжують створювати документи, які враховують усі виклики воєнного часу, тобто військові, економічні, гуманітарні.
За словами заступника міністра, підготовка цих документів зараз є інвестицією в майбутнє забезпечення якісного життя для українців, а також наявності чітких планів, які допоможуть швидко подолати наслідки війни.
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