Російська Федерація лише за останній тиждень запустила по Україні приблизно 900 КАБів та понад 40 ракет, повідомив Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook

«Лише за цей тиждень росіяни застосували проти України близько 900 керованих авіаційних бомб, понад 40 ракет та 400 ударних дронів різних типів», – зазначив голова держави.

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За його словами, жоден народ не має проходити такі випробування наодинці.

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«У партнерів є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО, ухвалити рішення для достатньої нашої далекобійності, забезпечити вчасне постачання оборонної допомоги нашим воїнам. Треба не втратити час – треба дати необхідний сигнал рішучості», – наголосив Президент України.

Російські КАБи по Україні - що відомо

Росія регулярно застосовує керовані авіаційні бомби (КАБи) для ударів по Україні. Внаслідок таких регулярних обстрілів значних ушкоджень зазнають цивільна інфраструктура, гинуть мирні мешканці українських міст і сіл.

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Повітряні Сили ЗС України повідомили про збиття сьогодні вночі 31 ворожого безпілотника, ще 36 БПЛА були локаційно втрачені.

Так, у ніч проти 12 жовтня росіяни тричі вдарили КАБами по Запоріжжю, регулярно під обстрілами цими видами боєприпасів Харків, інші міста. 

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Також 12 жовтня Росія скинула на Куп’янськ Харківської області 13 керованих авіабомб, внаслідок чого загинули двоє цивільних осіб, загалом постраждало 12 людей.

Серед КАБів, скинутих росіянами на Куп'янськ, було дві термобаричні об'ємно-детонуючі авіабомби ОДАБ-1500.

 

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