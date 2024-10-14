Європейський Союз і Велика Британія мають єдину позицію щодо війни в Україні та працюватимуть разом для вирішення безпекових викликів.

Про це заявили Високий представник ЄС Жозеп Боррель і міністр закордонних справ Об’єднаного Королівства Девід Леммі, яких цитує Укрінформ.

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ЄС і Британія мають єдність щодо російської агресії в України

"Я запросив секретаря із закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі доєднатися до Ради міністрів ЄС із закордонних справ, щоб обговорити безпеку та виклики, які вражають обидві сторони − Європейський Союз і Велику Британію", − пояснив Боррель.

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За його словами, Євросоюз і Британія − сусіди, партнери, які поділяють однакові занепокоєння, мають спільну позицію щодо України і щодо Росії, а також занепокоєні насильством на Близькому Сході, та закликають до негайного припинення вогню у Лівані та в Газі.

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Він зауважив, що ЄС і Велика Британія є частиною одного континенту, який має бути сильним "у ці темні часи" глобальних викликів, що вимагає від сторін потужного партнерства у питаннях безпеки.

"Ми маємо однакові амбіції до розвитку та до посилення нашого співробітництва у безпеці й обороні, тому що безпекові виклики, що постають перед нами, не знають кордонів", − зазначив Боррель.

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Своєю чергою керівник зовнішньополітичного відомства Великої Британії назвав сьогоднішню міністерську зустріч у Люксембурзі "історичним моментом" для обох сторін.

"Це історичний момент, який позначає перезавантаження наших відносин з ЄС. Я радий говорити з міністрами закордонних справ 27 держав про важливі питання європейської безпеки. Безпека Великої Британії і європейська безпека неподільні", − наголосив Леммі.

Сьогодні в Люксембурзі відбувається зустріч у форматі Ради міністрів ЄС із закордонних справ, головними питаннями якої є продовження допомоги Україні та ситуація на Близькому Сході. До дискусії європейських міністрів по Україні у форматі онлайн долучиться міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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В Україні очікують найближчим часом отримати €35 млрд від ЄС

Уряд України очікує, що Рада Європейського Союзу найближчим часом затвердить рішення про надання Україні фінансової допомоги на 35 млрд євро.

20 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄК надасть Україні кредит у розмірі 35 мільярдів євро в межах узгодженого країнами G7 плану кредитування на 50 мільярдів доларів з використанням заморожених активів РФ.

\Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що у 2024 році українські воїни отримають додаткові самохідні артилерійські установки AS-90 від Британії.

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8 жовтня Велика Британія надала Україні 3,5 млрд фунтів стерлінгів на закупівлю сучасного військового обладнання британського виробництва.