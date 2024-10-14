14 жовтня розпочалися щорічні військові навчання НАТО під назвою "Стійкий полудень" (Steadfast Noon), пише DW.

Ядерні навчання НАТО Steadfast Noon − подробиці

У навчаннях візьмуть участь близько 2 тис. військовослужбовців на восьми європейських авіаційних базах. Перші два тижні навчання проходитимуть на авіабазах у Бельгії та Нідерландах, а також над акваторією Північного моря, тобто в повітряному просторі Великої Британії та Данії.

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Залучать також понад 60 літаків із 13 країн Альянсу, серед яких сучасні винищувачі, здатні нести американські ядерні бомби, розміщені в Європі, дальні бомбардувальники, літаки спостереження та дозаправлення.

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Наразі НАТО не уточнює сценарій та подробиці навчань, однак, за даними військових експертів, у маневри входить відпрацювання безпечного переміщення американської ядерної зброї з підземних сховищ до літаків і встановлення під винищувачами. Потім тренувальні польоти відбуваються без бомб.

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Росія та Китай проводилили спільне патрулювання у Тихому океані

Союзники поглиблюють зв’язки на тлі того, що НАТО називає Пекін "одним із рушіїв" війни Росії проти України.

Кораблі ВМС Росії та Китаю провели спільне патрулювання на північному сході Тихого океану. Зазначалося, що кораблі "провели маневри" для відпрацювання тактики протичовнового захисту.

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Патрулювання відбулося після того, як дві країни провели спільні військові навчання, оскільки союзники поглиблюють зв’язки на тлі того, що НАТО вважає Пекін "одним із рушіїв" війни Росії проти Україні.

Експерти ISW вказували, що західні чиновники продовжують наголошувати на зусиллях КНР, спрямованих на підтримку військових дій Росії в Україні.