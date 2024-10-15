На фронт уже передали мільйон дронів, повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Україна доставила на фронт мільйон дронів − подробиці

Зеленський пояснив, що цей мільйон БпЛА − тільки те, що надала держава. До ЗСУ надходять і постачання від волонтерів, "від усіх, хто підтримує".

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Президент подякував усім, хто робить армію технологічною, і наголосив, що держава нарощуватиме такі надходження для ЗСУ в майбутньому.

"Ми будемо і далі нарощувати ці постачання, і головне, щоб технологічний розвиток допомагав нам берегти життя наших воїнів", − зазначив Зеленський.

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Повне відеозвернення Президента України можна переглянути тут:

Україна збільшить виробництво зброї в наступному році

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив під час другого Міжнародного форуму оборонних індустрій, що в 2025 році уряд збільшить виробництво озброєння.

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Розвідка Німеччини б’є на сполох через посилення диверсійної діяльності Кремля і попереджає, що НАТО може бути втягнена у війну; цього тижня Зеленський оприлюднить свій «План перемоги».

4 млрд доларів уже вклали в розвиток української промисловості, а наступного року планується збільшення фінансування.

Міноборони наразі працює над залученням іноземних партнерів для створення оборонних підприємств. Уряд зосередився на укладанні довгострокових угод, зокрема на 10 років.

21 вересня Умєров повідомляв, що Україна у 2025 році планує виробництво кількох мільйонів дронів.

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Перша українська балістична ракета пройшла льотні випробування.

Наразі ЗСУ застосовують новий клас української зброї, тобто далекобійну ракету-дрон "Паляниця". Однак використовуються різні види далекобійних дронів, зокрема й морські.

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