На фронт уже передали мільйон дронів, повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
Україна доставила на фронт мільйон дронів − подробиці
Зеленський пояснив, що цей мільйон БпЛА − тільки те, що надала держава. До ЗСУ надходять і постачання від волонтерів, "від усіх, хто підтримує".
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Президент подякував усім, хто робить армію технологічною, і наголосив, що держава нарощуватиме такі надходження для ЗСУ в майбутньому.
"Ми будемо і далі нарощувати ці постачання, і головне, щоб технологічний розвиток допомагав нам берегти життя наших воїнів", − зазначив Зеленський.
Повне відеозвернення Президента України можна переглянути тут:
Україна збільшить виробництво зброї в наступному році
Міністр оборони України Рустем Умєров заявив під час другого Міжнародного форуму оборонних індустрій, що в 2025 році уряд збільшить виробництво озброєння.
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