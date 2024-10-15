На фронт уже передали мільйон дронів, повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Україна доставила на фронт мільйон дронів − подробиці

Зеленський пояснив, що цей мільйон БпЛА − тільки те, що надала держава. До ЗСУ надходять і постачання від волонтерів, "від усіх, хто підтримує".

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Президент подякував усім, хто робить армію технологічною, і наголосив, що держава нарощуватиме такі надходження для ЗСУ в майбутньому.

"Ми будемо і далі нарощувати ці постачання, і головне, щоб технологічний розвиток допомагав нам берегти життя наших воїнів", − зазначив Зеленський.

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Повне відеозвернення Президента України можна переглянути тут: