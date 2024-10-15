Як повідомила агенція Франс Пресс (AFP), у понеділок шеф зовнішньої розвідки Німеччини Бруно Каль сказав на слуханнях у Бундестазі, що до 2030 року Росія, ймовірно, буде здатна напасти на країни НАТО, а зараз посилює свою диверсійну діяльність проти Німеччини та інших Західних країн, які підтримують Україну.
«Подобається це нам чи ні, але в нас пряма конфронтація з Росією», – заявив Каль, виступаючи в німецькому парламенті. За його словами, довгостроковою метою президента Владіміра Путіна є послаблення Заходу, а військове зіткнення з НАТО вже «стає варіантом» для Росії.
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До речі, за обсягами фінансової допомоги Києву Берлін поступається лише Вашингтону.
Шеф зовнішньої розвідки заявив, що Росія посилює свою шпигунську й диверсійну діяльність проти Німеччини, і додав:
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«В плані живої сили і техніки російські збройні сили будуть у змозі напасти на НАТО не пізніше кінця нинішнього десятиліття».
Шеф контррозвідки Томас Гальденванґ, своєю чергою, заявив, що «діяльність російських шпигунів і диверсантів у Німеччині посилюється кількісно і якісно».
Він навів приклади такої діяльності, серед них – випадок, що стався в липні в аеропорту Ляйпціґа, де посилка вибухнула перед тим, як її завантажили на літак компанії DHL.
«Якби вона вибухнула в літаку під час польоту, сталася би авіакатастрофа, і він би впав прямо на голови тих людей тут у Німеччині, які відкрито чи таємно симпатизують Путіну», – сказав Гальденванґ.
Мартіна Розенберґ, яка очолює військову розвідку Німеччини, доповіла депутатам Бундестагу про «значне посилення» пов’язаної з Росією шпигунської та диверсійної діяльності, в тому числі «шпигування за доставками німецького озброєння в Україну» і спостереження за тренуванням особового складу і проєктами, що стосуються озброєння.
Російська артилерія вбила двох літніх жінок і поранила ще одну в Херсоні
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у соцмережах, що в понеділок російська артилерія обстріляла житлову забудову у Дніпровському районі Херсона, в результаті чого загинули дві жінки похилого віку.
А минулими вихідними в результаті нальоту російських дронів на місто загинув 34-річний чоловік, який їхав на мопеді, і сталося займання на складі.
«На жаль, є загиблі. Травми, несумісні з життям, отримали дві жінки похилого віку. Під час обстрілу вони перебували в будинку», — написав Прокудін.
До лікарні доправили 42-річну жінку з вибуховими травмами грудної клітини та інших частин тіла.
Деталі Плану перемоги Зеленського будуть оприлюднені цього тижня
Президент Володимир Зеленський оголосив у своєму вечірньому зверненні в понеділок, що деталі його «Плану перемоги» будуть оприлюднені цього тижня.
Протягом останніх двох тижнів Зеленський розповідав своїм союзникам, якими він бачить переговори з Москвою про закінчення війни – а саме з позиції сили. Він переконував їх збільшити військову допомогу Києву та особливо – надати йому дозвіл бити їхніми ракетами по російській території.
«Цього тижня ми представимо всім партнерам у Європі нашу стратегію примусу Росії до справедливого завершення цієї війни. Звичайно, План перемоги буде представлений публічно», – сказав Зеленський.
За словами його радника, він представить цей план під час виступу у Верховній Раді в середу, 16 жовтня.
На Покровському напрямку посилюються бойові дії
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що у понеділок московські війська за підтримки бронетехніки вели штурмові дії в районі Курахового, що біля Покровська, але українські оборонці не давали їм просунутися.
Опубліковані в неділю геолокаційні кадри свідчать про те, що на Курахівському напрямку ЗСУ відбили штурм росіян, які задіяли 25 бронемашин і 5 танків, знищивши 7 бронемашин і один танк.
Жорстокі бої за Покровськ точаться вже багато тижнів, привертаючи увагу міжнародної спільноти.
У неділю BBC повідомила, що нещодавно там побували її кореспонденти:
«Медики розповіли нам, що нещодавно протягом одного лише дня вони надали допомогу аж 50 солдатам – стільки за час війни було нечасто, – написали кореспонденти. – Лише кілька місяців тому Покровськ вважався відносно безпечним місцем – у цьому 60-тисячному місті працювали ресторани, кав’ярні, ринки. Сюди на перепочинок приїжджали солдати з фронту».
У понеділок російські військові блогери повідомили, що московські війська захопили селище Острівське (східніше Курахового), але аналітики ISW написали, що це ще треба перевірити.
0:00-0:08 (reup)— Toaster (@klinger66) October 13, 2024
🔵~ 47.872373, 37.433290 T-80 https://t.co/V0c13zQPUY
The other 3 are older.
Not the same as🟠in this: https://t.co/tdvpu8Qmh0 as it goes the other way, this one seems to stick though. @GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/iWN45nJBzQ