Як повідомила агенція Франс Пресс (AFP), у понеділок шеф зовнішньої розвідки Німеччини Бруно Каль сказав на слуханнях у Бундестазі, що до 2030 року Росія, ймовірно, буде здатна напасти на країни НАТО, а зараз посилює свою диверсійну діяльність проти Німеччини та інших Західних країн, які підтримують Україну.

«Подобається це нам чи ні, але в нас пряма конфронтація з Росією», – заявив Каль, виступаючи в німецькому парламенті. За його словами, довгостроковою метою президента Владіміра Путіна є послаблення Заходу, а військове зіткнення з НАТО вже «стає варіантом» для Росії.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

До речі, за обсягами фінансової допомоги Києву Берлін поступається лише Вашингтону.

Шеф зовнішньої розвідки заявив, що Росія посилює свою шпигунську й диверсійну діяльність проти Німеччини, і додав:

Більше по темі Росія планує фактичне включення Північної Кореї у війну Президент України Володимир Зеленський заявив, що цієї зими Росія фактично втяне Північну Корею у війну проти України.

«В плані живої сили і техніки російські збройні сили будуть у змозі напасти на НАТО не пізніше кінця нинішнього десятиліття».

Шеф контррозвідки Томас Гальденванґ, своєю чергою, заявив, що «діяльність російських шпигунів і диверсантів у Німеччині посилюється кількісно і якісно».

Advertisement

Він навів приклади такої діяльності, серед них – випадок, що стався в липні в аеропорту Ляйпціґа, де посилка вибухнула перед тим, як її завантажили на літак компанії DHL.

«Якби вона вибухнула в літаку під час польоту, сталася би авіакатастрофа, і він би впав прямо на голови тих людей тут у Німеччині, які відкрито чи таємно симпатизують Путіну», – сказав Гальденванґ.

Мартіна Розенберґ, яка очолює військову розвідку Німеччини, доповіла депутатам Бундестагу про «значне посилення» пов’язаної з Росією шпигунської та диверсійної діяльності, в тому числі «шпигування за доставками німецького озброєння в Україну» і спостереження за тренуванням особового складу і проєктами, що стосуються озброєння.

Advertisement

Російська артилерія вбила двох літніх жінок і поранила ще одну в Херсоні

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у соцмережах, що в понеділок російська артилерія обстріляла житлову забудову у Дніпровському районі Херсона, в результаті чого загинули дві жінки похилого віку.

А минулими вихідними в результаті нальоту російських дронів на місто загинув 34-річний чоловік, який їхав на мопеді, і сталося займання на складі.

«На жаль, є загиблі. Травми, несумісні з життям, отримали дві жінки похилого віку. Під час обстрілу вони перебували в будинку», — написав Прокудін.

До лікарні доправили 42-річну жінку з вибуховими травмами грудної клітини та інших частин тіла.