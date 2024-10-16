СБУ затримала посадовця Укренерго, який виправдовував воєнні злочини росіян

Своїм приятелям він надавав дані про наслідки комбінованих ударів по українських енергооб’єктах.

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Посадовець під час розмов із колегами та знайомими намагався виправдовувати воєнні злочини росіян, зокрема повітряні атаки на цивільну інфраструктуру.

Служба безпеки України повідомила про затримання посадовця НЕК "Укренерго", який виправдовував збройну агресію Росії.

Посадовець вихваляв режим Кремля та ставив під сумнів існування України як держави. Окрім цього, він особисто висловлював своє бажання масового вбивства українців.

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Мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти протиправної діяльності посадовця на користь Росії.

Яке покарання загрожує посадовцю Укренерго, який виправдовував воєнні злочини Росії

СБУ повідомила затриманому про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала чергового інформатора російського ГРУ в Миколаєві

Раніше Служба безпеки України повідомляла про затримання в Миколаєві чергового інформатора головного розвідувального управління Росії, який коригував комбіновані атаки на місто, вихваляв російського лідера Владіміра Путіна та очікував захоплення регіону.

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У травні 2014 року він самовільно залишив військову частину, однак тоді суд призначив йому покарання у вигляді штрафу.

Після початку повномасштабної війни чоловік поширював прокремлівські наративи в чатах російських Телеграм-каналів і потрапив до уваги росіян, які налагодили з ним зв’язок через месенджер.