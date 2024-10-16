Франція незабаром розпочне постачання Україні нових французьких дронів-камікадзе, пише BFMTV, цитуючи міністра оборони Франції Себастьєна Лекорню.

Дрони-камікадзе нової розробки від Франції − що відомо

Лекорню зазначив, що випробування першого ударного безпілотника Франції виявились успішними.

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Уже наступними тижнями їх отримають перші французькі підрозділи, а також Україна. 

Міністр наголосив, що для країни важливо відновити суверенітет у перспективній сфері власного виробництва ударних БпЛА щонайменш за два роки.

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Франція наступного року збирається надати Україні винищувачі Mirage

Лекорню в інтерв’ю Sud Ouest заявив, що його країна може надати Україні винищувачі Mirage 2000 вже наступного року.

Президент Франції Емманюель Макрон у червні цього року заявив, що його країна планує надати Україні літаки Mirage 2000-5 і про початок навчання пілотів у Франції.

Україна також отримає від франко-німецької оборонної групи KNDS 12 самохідних артилерійських установок Caesar.

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Влада України раніше вказувала на те, що розраховує отримати від Франції 40 винищувачів Mirage.

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