Франція незабаром розпочне постачання Україні нових французьких дронів-камікадзе, пише BFMTV, цитуючи міністра оборони Франції Себастьєна Лекорню.
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Лекорню зазначив, що випробування першого ударного безпілотника Франції виявились успішними.
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Уже наступними тижнями їх отримають перші французькі підрозділи, а також Україна.
Міністр наголосив, що для країни важливо відновити суверенітет у перспективній сфері власного виробництва ударних БпЛА щонайменш за два роки.
Succès des essais de la première munition télé opérée - aussi appelée drone kamikaze - française.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 16, 2024
Reconquête de souveraineté sur ce segment clé pour nos armées, en moins de deux ans.
Livraisons à l'Ukraine et à nos forces dans les prochaines semaines. pic.twitter.com/QfewB0gIAm
Франція наступного року збирається надати Україні винищувачі Mirage
Лекорню в інтерв’ю Sud Ouest заявив, що його країна може надати Україні винищувачі Mirage 2000 вже наступного року.
Президент Франції Емманюель Макрон у червні цього року заявив, що його країна планує надати Україні літаки Mirage 2000-5 і про початок навчання пілотів у Франції.
Україна також отримає від франко-німецької оборонної групи KNDS 12 самохідних артилерійських установок Caesar.
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Влада України раніше вказувала на те, що розраховує отримати від Франції 40 винищувачів Mirage.