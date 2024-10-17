Зустріч Контактної групи з питань оборони України на рівні глав держав та урядів у форматі «Рамштайн» планується наступного місяця.

Про це заявила в середу в Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

«Рамштайн» відбудеться у листопаді - що відомо

За словами речниці Білого дому, Президент США Джо Байден і Президент України Володимир Зеленський «обговорили зустріч Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, яка відбудеться наступного місяця».

Advertisement

Жан-П’єр зазначила, що в Вашингтоні зосереджені на продовженні роботи формату «Рамштайн», щоб «Україна могла надалі отримувати підтримку, необхідну для перемоги в цьому конфлікті».

Вона не уточнила місце й дату наступної зустрічі Контактної групи, пообіцявши оголосити це згодом в офіційних анонсах.

Пізніше в Білому домі повідомили, що зустріч пройде у віртуальному режимі.

Зустрічі топ-посадовців у межах «Рамштайну» скасували

9 жовтня речник федерального уряду ФРН Штеффен Гебештрайт повідомив, що зустріч лідерів Великобританії, США, Франції, ФРН, яка була запланована безпосередньо перед зустріччю у форматі «Рамштайн», скасували.

Пентагон заявив про можливість перенесення зустрічі у форматі Рамштайн, запланованої на 12 жовтня.

Advertisement

8 жовтня президент США Джо Байден відклав свою поїздку до Німеччини через ураган "Мілтон", який найближчим часом має уразити Флориду.

Згодом Держсекретар США Ентоні Блінкен теж скасував свою поїздку до Німеччини.

Київ Пост
Київ Пост
Спонсорований контент
" Попередній США виділили Україні новий пакет допомоги на $425 млн
Далі » ППО збила 22 "Шахеди", якими РФ вночі атакувала Україну