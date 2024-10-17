Зустріч Контактної групи з питань оборони України на рівні глав держав та урядів у форматі «Рамштайн» планується наступного місяця.
Про це заявила в середу в Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.
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«Рамштайн» відбудеться у листопаді - що відомо
За словами речниці Білого дому, Президент США Джо Байден і Президент України Володимир Зеленський «обговорили зустріч Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, яка відбудеться наступного місяця».
Жан-П’єр зазначила, що в Вашингтоні зосереджені на продовженні роботи формату «Рамштайн», щоб «Україна могла надалі отримувати підтримку, необхідну для перемоги в цьому конфлікті».
Вона не уточнила місце й дату наступної зустрічі Контактної групи, пообіцявши оголосити це згодом в офіційних анонсах.
Пізніше в Білому домі повідомили, що зустріч пройде у віртуальному режимі.
Зустрічі топ-посадовців у межах «Рамштайну» скасували
9 жовтня речник федерального уряду ФРН Штеффен Гебештрайт повідомив, що зустріч лідерів Великобританії, США, Франції, ФРН, яка була запланована безпосередньо перед зустріччю у форматі «Рамштайн», скасували.
Пентагон заявив про можливість перенесення зустрічі у форматі Рамштайн, запланованої на 12 жовтня.
8 жовтня президент США Джо Байден відклав свою поїздку до Німеччини через ураган "Мілтон", який найближчим часом має уразити Флориду.
Згодом Держсекретар США Ентоні Блінкен теж скасував свою поїздку до Німеччини.