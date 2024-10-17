Зустріч Контактної групи з питань оборони України на рівні глав держав та урядів у форматі «Рамштайн» планується наступного місяця.

Про це заявила в середу в Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

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«Рамштайн» відбудеться у листопаді - що відомо

За словами речниці Білого дому, Президент США Джо Байден і Президент України Володимир Зеленський «обговорили зустріч Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, яка відбудеться наступного місяця».

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Жан-П’єр зазначила, що в Вашингтоні зосереджені на продовженні роботи формату «Рамштайн», щоб «Україна могла надалі отримувати підтримку, необхідну для перемоги в цьому конфлікті».

Вона не уточнила місце й дату наступної зустрічі Контактної групи, пообіцявши оголосити це згодом в офіційних анонсах.

Пізніше в Білому домі повідомили, що зустріч пройде у віртуальному режимі.

Зустрічі топ-посадовців у межах «Рамштайну» скасували

9 жовтня речник федерального уряду ФРН Штеффен Гебештрайт повідомив, що зустріч лідерів Великобританії, США, Франції, ФРН, яка була запланована безпосередньо перед зустріччю у форматі «Рамштайн», скасували.

Пентагон заявив про можливість перенесення зустрічі у форматі Рамштайн, запланованої на 12 жовтня.

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8 жовтня президент США Джо Байден відклав свою поїздку до Німеччини через ураган "Мілтон", який найближчим часом має уразити Флориду.

Згодом Держсекретар США Ентоні Блінкен теж скасував свою поїздку до Німеччини.