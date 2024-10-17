Президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні на суму 425 мільйонів доларів.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому за результатами розмови президентів Джо Байдена й Володимира Зеленського.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Допомога США для України

«Сьогодні Президент оголосив про надання Україні пакету допомоги у сфері безпеки на суму $425 мільйонів.

У ньому є додатковий потенціал протиповітряної оборони, боєприпаси класу «повітря-земля», бронетехніка, а також критичні боєприпаси для задоволення нагальних потреб України», – зазначається в повідомленні.

Advertisement

США впродовж найближчих місяців передадуть Україні:

сотні зенітних ракет

десятки тактичних систем ППО

додаткові артилерійські системи

значну кількість боєприпасів

сотні БТР і БМП.

Окрім того, США надішлють тисячі додаткових броньованих машин, які допоможуть доукомплектувати Збройні сили України.

Плани Байдена щодо військової допомоги Україні

11 жовтня президент США Джо Байден під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом відзначив власний намір продовжувати тісну співпрацю щодо геополітичних пріоритетів.

Більше по темі План перемоги Зеленського: чому він такий і чому Президент не деталізував роль України Kyiv Post занотував основні положення плану перемоги та поспілкувався з військовими, та інсайдерами щодо деталей озвученого Президентом України списку пунктів

Зокрема, і надалі допомагати Україні оборонятися від російської агресії.