Президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні на суму 425 мільйонів доларів.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому за результатами розмови президентів Джо Байдена й Володимира Зеленського.

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Допомога США для України

«Сьогодні Президент оголосив про надання Україні пакету допомоги у сфері безпеки на суму $425 мільйонів.

У ньому є додатковий потенціал протиповітряної оборони, боєприпаси класу «повітря-земля», бронетехніка, а також критичні боєприпаси для задоволення нагальних потреб України», – зазначається в повідомленні.

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США впродовж найближчих місяців передадуть Україні:

  • сотні зенітних ракет
  • десятки тактичних систем ППО
  • додаткові артилерійські системи
  • значну кількість боєприпасів
  • сотні БТР і БМП.

Окрім того, США надішлють тисячі додаткових броньованих машин, які допоможуть доукомплектувати Збройні сили України.

Плани Байдена щодо військової допомоги Україні

11 жовтня президент США Джо Байден під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом відзначив власний намір продовжувати тісну співпрацю щодо геополітичних пріоритетів.

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