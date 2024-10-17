Президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні на суму 425 мільйонів доларів.
Про це йдеться в повідомленні Білого дому за результатами розмови президентів Джо Байдена й Володимира Зеленського.
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Допомога США для України
«Сьогодні Президент оголосив про надання Україні пакету допомоги у сфері безпеки на суму $425 мільйонів.
У ньому є додатковий потенціал протиповітряної оборони, боєприпаси класу «повітря-земля», бронетехніка, а також критичні боєприпаси для задоволення нагальних потреб України», – зазначається в повідомленні.
США впродовж найближчих місяців передадуть Україні:
- сотні зенітних ракет
- десятки тактичних систем ППО
- додаткові артилерійські системи
- значну кількість боєприпасів
- сотні БТР і БМП.
Окрім того, США надішлють тисячі додаткових броньованих машин, які допоможуть доукомплектувати Збройні сили України.
Плани Байдена щодо військової допомоги Україні
11 жовтня президент США Джо Байден під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом відзначив власний намір продовжувати тісну співпрацю щодо геополітичних пріоритетів.
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Зокрема, і надалі допомагати Україні оборонятися від російської агресії.