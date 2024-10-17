Журналісти CNN провели два дні з секретним підрозділом Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ), який відповідає за запуск безпілотників “Лютий” по території Росії. Вони стали свідками запуску українського дрону "Лютий" у Котлубані, Волгоградської області.
Американські журналісти показали, як працює цей підрозділ, використовуючи далекобійний безпілотник Ан-196 "Лютий". Ці дрони нещодавно вразили склад в Росії, де зберігалися іранські ракети.
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За інформацією фахівців ГУР, тоді ціллю стали вагони з боєприпасами, завантажені іранськими ракетами, які стояли на території депо в околицях села Котлубань. Відстань до цілі перевищувала 600 кілометрів.
Представники ГУР з позивними "Серж" і "Вектор" розповіли, що планування маршрутів для дронів відбувається в таємному місці. "Лютого" можна налаштувати на понад тисячу різних маршрутних точок, що дозволяє уникати російської протиповітряної оборони. Вирішальне значення для успіху місій розвідки також відіграють менші дрони-камікадзе "Рубака", які пригнічують ППО і відволікають російський вогонь від “Лютого”.
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Пілоти запускають дрон і забезпечують плавний зліт. Опинившись у повітрі, дрон рушає по раніше запрограмованим маршрутам.
За словами "Сержа", він особисто контролював понад 500 атак далекобійних безпілотників на територію Росії з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022.
Як зазначено в матеріалі CNN, вночі 29 вересня підрозділ запустив понад 100 безпілотників на територію Росії. Близько 30% з цих дронів виконували завдання з відволікання, програмуючись на польоти на відстань від 280 до 340 км.
Для того, щоб "обдурити" російські радари, на крила кріплять смужки металевої фольги. "Вектор" зазначив, що їхні цілі при дронових ударах - виключно військові об'єкти.
⚡️CNN for the first time demonstrated the operation of the Ukrainian long-range "Lyuty" drones, which are launched by the GUR unit.— BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) October 16, 2024
Such drones attacked a warehouse in a russian pit where Iranian missiles were stored.
"Furious" are programmed for more than a thousand waypoints… pic.twitter.com/2aeA3MHBK8
Українські розвідники пояснили, що для оцінка успіху місії відбувається трьома головними способами: розвідка на землі, повідомлення в російських групах Telegram і пізніше, аналіз за допомогою супутникових технологій. Лише після оцінки за всіма трьома методами можна зробити висновок про успішність місії.
Наразі українська сторона наголошує, що місія зі знищення поставлених Іраном ракет була успішною.
Згідно з даними CNN, протягом 2024 року Україна вже завдала понад 7000 ударів по території Росії, при цьому найвіддаленіший удар досяг понад 1700 км від українського кордону.
Вперше розробку безпілотника "Лютий" публічно анонсував "Укроборонпром" у жовтні 2022 року. У відомстві повідомили про намір створити ударний дрон вагою понад 200 кг, який зможе нести бойову частину масою 75 кг на відстань більш як 1000 км.
BBC News Україна повідомила, що безпілотник "Лютий" вперше запустили на територію Росії в травні 2023 року, а вже наприкінці літа його почали виробляти серійно. Одне з джерел в українській владі, яке безпосередньо працювало над цим дроном, розповіло журналістам, що "Лютий" є унікальним аналогом іранського "Шахеда". Він має високу завадостійкість і здатний змінювати висоту під час польоту в залежності від рельєфу місцевості.
Дрон "Лютий" - що варто знати
"Лютий" — це український безпілотний літальний апарат дальнього радіусу дії, здатний вражати цілі на відстані до 1000 км. Його висока ефективність підтверджена серією успішних атак на російські нафтопереробні заводи, паливні склади, вертолітні бази та інші стратегічні об'єкти в Сочі, Адлері, Санкт-Петербурзі, Новолипецьку, Рязані, Нижньому Новгороді та Татарстані.
За дизайном і зовнішнім виглядом "Лютий" нагадує турецький Bayraktar-TB2, маючи схожий фюзеляж і хвостову частину, що забезпечують відмінні аеродинамічні характеристики та низьке споживання пального.
Побудований з легких матеріалів, переважно скловолокна, "Лютий" може нести бойову частину масою 50 кг. Його вага може бути збільшена до 75 кг, хоча в такому випадку дальність дії зменшиться до 750-800 км. "Лютий" також зручний для транспортування, оскільки складається з окремих модулів, які можна легко зібрати.