Журналісти CNN провели два дні з секретним підрозділом Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ), який відповідає за запуск безпілотників “Лютий” по території Росії. Вони стали свідками запуску українського дрону "Лютий" у Котлубані, Волгоградської області.

Американські журналісти показали, як працює цей підрозділ, використовуючи далекобійний безпілотник Ан-196 "Лютий". Ці дрони нещодавно вразили склад в Росії, де зберігалися іранські ракети.

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За інформацією фахівців ГУР, тоді ціллю стали вагони з боєприпасами, завантажені іранськими ракетами, які стояли на території депо в околицях села Котлубань. Відстань до цілі перевищувала 600 кілометрів.

Представники ГУР з позивними "Серж" і "Вектор" розповіли, що планування маршрутів для дронів відбувається в таємному місці. "Лютого" можна налаштувати на понад тисячу різних маршрутних точок, що дозволяє уникати російської протиповітряної оборони. Вирішальне значення для успіху місій розвідки також відіграють менші дрони-камікадзе "Рубака", які пригнічують ППО і відволікають російський вогонь від “Лютого”.

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Пілоти запускають дрон і забезпечують плавний зліт. Опинившись у повітрі, дрон рушає по раніше запрограмованим маршрутам.

За словами "Сержа", він особисто контролював понад 500 атак далекобійних безпілотників на територію Росії з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022.

Як зазначено в матеріалі CNN, вночі 29 вересня підрозділ запустив понад 100 безпілотників на територію Росії. Близько 30% з цих дронів виконували завдання з відволікання, програмуючись на польоти на відстань від 280 до 340 км.

Для того, щоб "обдурити" російські радари, на крила кріплять смужки металевої фольги. "Вектор" зазначив, що їхні цілі при дронових ударах - виключно військові об'єкти.