Уряд Британії додав до санкційного списку п'яти суден і дві організації, пов'язані із транспортуванням російського скрапленого природного газу (СПГ), включно з проєктом "Арктик СПГ 2".

Про це йдеться на сайті британського уряду.

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Британія ввела санкції проти транспортування СПГ РФ

Під обмеження потрапили такі судна:

PIONEER (IMO 9256602)

ASYA ENERGY (IMO 9216298)

NOVA ENERGY (IMO 9324277)

ПІВНІЧНЕ НЕБО (ІМО 9953523)

SCF LA PEROUSE (IMO 9849887)

Також під санкції потрапили оператори цих суден:

OCEAN SPEEDSTAR SOLUTIONS OPC - оператор суден PIONEER і ASYA ENERGY

WHITE FOX SHIP MANAGEMENT - оператор судна ПІВНІЧНЕ НЕБО

СПГ є важливим джерелом доходів для РФ. Зокрема, Москва прагне збільшити свою частку на світовому ринку ЗПГ з 8% до 20%.

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Проте Британія, США та ЄС раніше вже запровадили обмеження на проєкт "Арктик СПГ 2".

Це змусило його скоротити виробництво.

Нові санкції націлені на компанії і судна, які беруть активну участь у російських енергетичних проєктах, найважливіших для майбутнього виробництва СПГ.

Санкції Великої Британії проти Росії - подробиці

11 вересня Велика Британія додала до санкційного списку десять танкерів, пов'язаних із перевезенням нафти або нафтопродуктів із Росії до третіх країн.

Більше по темі Міністр оборони Німеччини: Для Росії Україна - лише початок Посадовець вважає, що РФ намагається підірвати єдність ЄС та НАТО гібридними методами.

10 вересня уряд Британії оголосив про нові санкційні обмеження щодо безпілотної авіації та командування військово-транспортної авіації Повітряно-космічних сил РФ.

18 липня Британія запровадила санкційні заходи проти одинадцяти суден, які пов'язані з перевезенням нафти або нафтопродуктів з Росії до третіх країн.

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Запровадженні санкції, зокрема, щодо суден під назвою "Залив Амурський" і СКФ "Печора", пов’язаних з перевезенням нафти або нафтопродуктів з Росії до третьої країни.