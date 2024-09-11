Уряд Британії додав до санкційного списку десять танкерів, пов'язаних із перевезенням нафти або нафтопродуктів із Росії до третіх країн. Про це йдеться на сайті британського уряду.

На які танкери Британія наклала санкції за перевезення російської нафти

В оновленому списку під обмеження потрапили такі судна:

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NIKOLAY ZUYEV,

SCF Vankor,

Vladimir Tikhonov,

SCF Baltica,

NS ASIA,

LEONID LOZA,

OLYMPIYSKY PROSPECT,

ZALIV ANIVA,

NS CLIPPER

NS CORONA.

Санкції введені проти суден, які беруть участь у діяльності, метою або наслідком якої є "дестабілізація, підрив або загроза територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, або отримання вигоди від уряду Росії чи надання йому підтримки".

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Танкерам забороняють доступ до портів Британії, а також захід до них їхніх капітанів чи лоцманів. Реєстрацію танкерів у британському Судовому реєстрі можуть припинити, а капітани та лоцмани цих суден можуть отримати припис про їхнє затримання.

Санкції Великої Британії проти Росії

10 вересня ряд Британії оголосив про нові санкційні обмеження щодо безпілотної авіації та командування військово-транспортної авіації Повітряно-космічних сил РФ.

18 липня Британія запровадила санкційні заходи проти одинадцяти суден, які пов'язані з перевезенням нафти або нафтопродуктів з Росії до третіх країн.

Запровадженні санкції, зокрема, щодо суден під назвою "Залив Амурський" і СКФ "Печора", пов’язаних з перевезенням нафти або нафтопродуктів з Росії до третьої країни.

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"Велика сімка" застосувала санкції та інноваційну діяльність для боротьби з використанням РФ альтернативних практик судноплавства для обходу обмежень.