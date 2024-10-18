Лідери Європейського Союзу не дійшли згоди в оцінці Плану перемоги, представленого у Брюсселі Президентом Володимиром Зеленським.

Цей план будуть наново оцінювати після президентських виборів у США, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає кореспондент Укрінформу.

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План перемоги будуть переоцінювати - що відомо

Туск зазначив, що очікувано, що лідери різних країн ЄС по-різному оцінюють План перемоги України, оскільки у них різне ставлення до питання членства Києва в НАТО, що є першим пунктом цього плану.

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Він нагадав, що питання членства України в НАТО порушували вперше ще за президентства Лєха Качинського (2005-2010 рр.).

Ще тоді Варшава підтримувала "відкриття перспективи членства для України".

"І тут нічого не змінилося: у цьому питанні ми солідарні з Україною", - наголосив прем'єр.

За словами Туска, сьогодні складно оцінити, "наскільки реалістичним є план Зеленського, адже багато залежатиме від результату виборів президента США".

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"На цю мить ми чекаємо результатів виборів у США, ніхто цього не приховує", - сказав він.

Прем'єр Польщі додав, що варто очікувати, що стратегії, які закладені в плані Зеленського, будуть наново оцінюватися після виборів президента у США.

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Зеленський представив лідерам ЄС український "План перемоги"

17 жовтня Президент Володимир Зеленський мав закриту зустріч із лідерами Європейського Союзу, під час якої обговорювався План перемоги. Більшість учасників зустрічі підтримали його.

16 жовтня Президент України Володимир Зеленський назвав п'ять пунктів українського "Плану перемоги".

Як зазначав Зеленський, план має п'ять таких головних пунктів:

  • Геополітика. Запрошення України в НАТО зараз як "свідчення рішучості" партнерів і їхнього бачення Україну в "архітектурі безпеки". Цей пункт містить і неминучість Євроінтеграції.
  • Ведення війни. Продовження операцій на території Росії та зняття заборони на удари по її території, виведення ППО, спільне з партнерами збиття ворожої авіації, розширення використання українських дронів і ракет, доступ до розвідданих партнерів.
  • Розміщення комплексного неядерного пакета стримування, який захистить від Росії та звузить її можливості. 
  • Економіка. Розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення економічних санкцій. 
  • Безпека. Українські військові зможуть застосувати свій досвід для зміцнення оборони НАТО та Європи після завершення війни. 

Другий, третій та четвертий пункти мають додатки, які поки презентували лише партнерам.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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