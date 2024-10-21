21 жовтня з неанонсованим візитом до Києва прибув керівник Пентагону Ллойд Остін, пише CNN.
Ллойд Остін прибув до Києва − подробиці
Тут він зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим для обговорення потреб України в озброєнні та того, як Штати зможуть продовжувати підтримувати ЗСУ впродовж 2025 року.
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CNN зазначає, що раніше Остін запевняв, що Сполучені Штати та їхні партнери продовжать підтримку України наступного року незалежно від того, хто стане наступним президентом США.
"Я справді думаю, що союзники та партнери й надалі справлятимуться із ситуацією. І ми інвестували в речі, які незабаром будуть реалізовані, щодо додаткових систем, таких як NASAMS. Ми зробили ці інвестиції півтора, два роки тому і незабаром почнемо спостерігати, як деякі з них з’являться тут", − наголосив Остін.
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Згодом він опублікував пост у соцмережі Х про свій візит до української столиці.
I’m back in Ukraine for the fourth time as Secretary of Defense, demonstrating that the United States, alongside the international community, continues to stand by Ukraine. pic.twitter.com/0gCwAqqEpK— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 21, 2024
Президентка Європейської комісії приїжджала до Києва
20 вересня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до української столиці.
Вона повідомляла, що прибула до столиці України для обговорення підтримки України з боку Європи: від готовності до зими до оборони, вступу в ЄС і прогресу по кредитах G7.
11 вересня державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули з візитом до української столиці.