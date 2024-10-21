21 жовтня з неанонсованим візитом до Києва прибув керівник Пентагону Ллойд Остін, пише CNN.

Ллойд Остін прибув до Києва − подробиці

Тут він зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим для обговорення потреб України в озброєнні та того, як Штати зможуть продовжувати підтримувати ЗСУ впродовж 2025 року.

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CNN зазначає, що раніше Остін запевняв, що Сполучені Штати та їхні партнери продовжать підтримку України наступного року незалежно від того, хто стане наступним президентом США.

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"Я справді думаю, що союзники та партнери й надалі справлятимуться із ситуацією. І ми інвестували в речі, які незабаром будуть реалізовані, щодо додаткових систем, таких як NASAMS. Ми зробили ці інвестиції півтора, два роки тому і незабаром почнемо спостерігати, як деякі з них з’являться тут", − наголосив Остін.

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Зеленський каже, що США підтримують план перемоги; Президент Сербії розмовляв із Путіним вперше з 2022 року; у північнокорейській ракеті виявили західні компоненти.

Згодом він опублікував пост у соцмережі Х про свій візит до української столиці.

Президентка Європейської комісії приїжджала до Києва

20 вересня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до української столиці. 

Вона повідомляла, що прибула до столиці України для обговорення підтримки України з боку Європи: від готовності до зими до оборони, вступу в ЄС і прогресу по кредитах G7.

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11 вересня державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули з візитом до української столиці.

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