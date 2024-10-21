21 жовтня з неанонсованим візитом до Києва прибув керівник Пентагону Ллойд Остін, пише CNN.

Ллойд Остін прибув до Києва − подробиці

Тут він зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим для обговорення потреб України в озброєнні та того, як Штати зможуть продовжувати підтримувати ЗСУ впродовж 2025 року.

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CNN зазначає, що раніше Остін запевняв, що Сполучені Штати та їхні партнери продовжать підтримку України наступного року незалежно від того, хто стане наступним президентом США.

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"Я справді думаю, що союзники та партнери й надалі справлятимуться із ситуацією. І ми інвестували в речі, які незабаром будуть реалізовані, щодо додаткових систем, таких як NASAMS. Ми зробили ці інвестиції півтора, два роки тому і незабаром почнемо спостерігати, як деякі з них з’являться тут", − наголосив Остін.

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Згодом він опублікував пост у соцмережі Х про свій візит до української столиці.