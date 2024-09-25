У президентських виборах у Молдові схвалили рекордні 11 кандидатів, включно з чинною президенткою Маєю Санду.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані виборчої комісії.

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Санду - лідер передвиборчих опитувань у Молдові

Згідно з опитуванням фірми Idata, Санду лідирує в опитуваннях громадської думки – вона має підтримку 26,8% виборців.

Серед інших кандидатів - звільнений генеральний прокурор Олександр Стояногло, якого підтримують проросійські опозиційні партії, він має 11,2% підтримки, і Ренато Усатий, котрий виступає за тісні зв'язки як із Заходом, так і з Москвою 12,7%.

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Значно відстають від трійки лідерів два колишні прем'єр-міністри Василь Тарлев та Іон Чічу.

Опозиційні соціалісти, традиційно близькі до Москви, заявляють, що не виступають проти членства в ЄС, але звинувачують Санду у використанні референдуму для перемоги на другий термін.

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Він зазначив, що це єдиний мирний план, який заслуговує на довіру.

Дві з 15 партій, що беруть участь у референдумі, виступають проти проєвропейського курсу і закликають до відновлення добрих відносин з Росією.

Президентські вибори та референдуму про вступ до ЄС - подробиці

7 серпня Центральна виборча комісія (ЦВК) Молдови відмовила у реєстрації для участі у президентських виборах та референдумі проросійським політичним силам, які сформували виборчий блок «Перемога».

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1 серпня у Молдові розпочався передвиборчий період перед президентськими виборами та референдумом про євроінтеграцію, призначеними на 20 жовтня.

У Центральній виборчій комісії (ЦВК) зазначили, що реєстрація та збір підписів на підтримку кандидатів у президенти розпочнеться 21 серпня.

Виборча кампанія перед виборами президента та конституційним республіканським референдумом розпочнеться 20 вересня 2024 року.

Раніше спікер парламенту Республіки Молдова Ігор Гросу висловив сподівання, що його країна приєднається до ЄС раніше 2030 року. Тоді Гросу зазначив, що влада Молдови робить усе необхідне, щоб інтеграційні прагнення країни були почуті, а переговорний процес відбувався швидше.

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