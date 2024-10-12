Клас із посиленим військовим вишколом на ТОТ Луганщини

За даними Лисогора, планується нібито підготовка кадетів уже з п'ятого класу. Щодня учням дві години на день викладатимуть заняття зі стройової підготовки.

У школі № 11 у місті Хрустальне на Луганщині росіяни відкрили клас із посиленим військовим вишколом, повідомив, очільник Луганської ОВА Артем Лисогор

Росіяни вербують українську молодь на ТОТ

Російська влада продовжує кампанію з вербування молоді на ТОТ України під егідою нібито патріотичних виховань.

Росіяни подвоять кількість учнів шкіл з військовим вишколом на тимчасово окупованих територіях до кінця навчального року. Це станеться насамперед на базі Нахімовського училища у Маріуполі. У казарми цього мілітарного закладу заселили 240 дітей віком від 10 до 13 років, а у 2025 році таких дітей вже має бути 560.

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Структури на кшталт новоствореного осередку так званої "Молодої гвардії" в селі Веселе на Запоріжжі позиціюють себе як платформи для розвитку.

Там молодь залучають до пропагандистських акцій та військового вишколу.

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Нагадаємо, що 13 серпня одинадцять юнаків і дівчат із тимчасово окупованого Стаханова на Луганщині відправили до РФ у оборонно-спортивний табір "Авангард".

Дітей із Запорізької та Херсонської областей змушували відвідувати російську школу та відзначати російські свята, тиснули, аби громадяни України отримали документи російського зразка..