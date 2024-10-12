У школі № 11 у місті Хрустальне на Луганщині росіяни відкрили клас із посиленим військовим вишколом, повідомив, очільник Луганської ОВА Артем Лисогор
Клас із посиленим військовим вишколом на ТОТ Луганщини
За даними Лисогора, планується нібито підготовка кадетів уже з п'ятого класу. Щодня учням дві години на день викладатимуть заняття зі стройової підготовки.
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До програми внесли й вивчення навичок єдиноборств.
Діяльність спеціального класу куруватиме так зване "Міністерство внутрішніх справ ЛНР".
Росіяни вербують українську молодь на ТОТ
Російська влада продовжує кампанію з вербування молоді на ТОТ України під егідою нібито патріотичних виховань.
Росіяни подвоять кількість учнів шкіл з військовим вишколом на тимчасово окупованих територіях до кінця навчального року. Це станеться насамперед на базі Нахімовського училища у Маріуполі. У казарми цього мілітарного закладу заселили 240 дітей віком від 10 до 13 років, а у 2025 році таких дітей вже має бути 560.
У НАТО обговорять нову стратегію відносин із Росією
Структури на кшталт новоствореного осередку так званої "Молодої гвардії" в селі Веселе на Запоріжжі позиціюють себе як платформи для розвитку.
Там молодь залучають до пропагандистських акцій та військового вишколу.
Нагадаємо, що 13 серпня одинадцять юнаків і дівчат із тимчасово окупованого Стаханова на Луганщині відправили до РФ у оборонно-спортивний табір "Авангард".
Дітей із Запорізької та Херсонської областей змушували відвідувати російську школу та відзначати російські свята, тиснули, аби громадяни України отримали документи російського зразка..