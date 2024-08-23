Російська влада продовжує кампанію з вербування молоді на ТОТ України під егідою нібито патріотичних виховань, повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС).

Росія вербує українську молодь на ТОТ України

Структури на кшталт новоствореного осередку так званої "Молодої гвардії" в селі Веселе на Запоріжжі позиціюють себе як платформи для розвитку.

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Там молодь залучають до пропагандистських акцій та військового вишколу.

"Їм обіцяють можливість "змінити світ"", – наголосили в ЦНС.

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Згідно з даними Центру, так українська молодь стає інструментом у руках росіян, а програми спрямовані на набір резервних військ для подальших війн Кремля.

Росіяни відправили третю групу українських дітей із ТОТ на військовий вишкіл

Нагадаємо, що 13 серпня одинадцять юнаків і дівчат із тимчасово окупованого Стаханова на Луганщині відправили до РФ у оборонно-спортивний табір "Авангард".

Три тижні вони проходитимуть навчання з військової тактики, навчатимуться користуватися стрілецькою зброєю. Згідно з даними ЦНС, так Росія готує мобілізаційний ресурс для своєї армії.

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