На навчаннях НАТО REPMUS 24 бійці Військово-морських сил України скоординували роботу понад 50 безпілотних апаратів різних типів за допомогою бойової системи DELTA.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України (МОУ).

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

ВМС України взяли участь у навчаннях НАТО - що відомо

З 9 до 27 вересня у Португалії військові з різних країн відпрацьовували використання дронів для низки задач.

Зокрема боротьбу з підводними човнами, нейтралізацію морських мін та захист критичної підводної інфраструктури.

Advertisement

Серед цілей навчання REPMUS 24 - інтеграція безпілотних платформ, систем управління та міждоменна взаємодія, а також досягнення оперативної сумісності з системами управління країн-партнерів НАТО.

ВМС України вперше взяли участь у найбільших навчаннях НАТО з використання безпілотних систем у морських операціях.

Українська DELTA інтегрувалася з іноземними аналогами

Під час навчань DELTA змогла під'єднатися та отримувати дані про місцеперебування німецької роботизованої собаки Robotics-L від Rheinmetall.

Більше по темі Країни-члени НАТО продовжуватимуть допомагати Україні Раніше генсек Альянсу говорив, що в майбутньому Україна стане його 33-м або 34-м членом.

Цей чотирилапий робот завдяки своїй мобільності здатний супроводжувати солдатів у складній місцевості, виконувати різноманітні завдання і сприяти їхньому захисту від мінних перешкод.

Advertisement

Також система DELTA інтегрувалась з іншими бойовими системами, що дозволило обмінюватися даними та розмежувати "свої" та "ворожі" сили. Це значно покращило управління операціями і підвищило рівень координації дій учасників маневрів.

Заступниця міністра оборони Катерини Черногоренко повідомила, що низка заходів НАТО за участі України цього року доводить, наскільки цінними є інноваційні розробки наших військових для західних партнерів.

За її словами спільні маневри з НАТО, зокрема REPMUS 24, не лише сприяють обміну досвідом, але й підвищують рівень взаємодії між Україною і партнерами.

"Участь ВМС України в цих масштабних навчаннях та їх внесок є важливим кроком для подальшого розвитку та технологічного вдосконалення Сил оборони", - наголосила Черногоренко.

Advertisement

Навчання REPMUS 24 організовані Групою об’єднаних сил і засобів НАТО для морських безпілотних систем, Центром морських досліджень і експериментів НАТО, інженерним факультетом Університету Порту і Європейським оборонним агентством.

Що таке система DELTA

Українська система DELTA успішно пройшла аудит і відповідає сучасним вимогам комплексної системи захисту інформації, а також може долучатися до бойових процесів Сил оборони.

Систему тестують на навчаннях НАТО CWIX з 2019 року, де відбуваються випробування та покращення взаємосумісності бойових систем між країнами-членами й країнами-партнерами.

DELTA у 2024 році пройшла успішні тестування п’яти різних стандартів взаємосумісності й інтегрувалася з польською системою управління артилерійським вогнем TOPAZ, а також відпрацювала сценарії збору даних про розташування власних сил та дружніх підрозділів.