Міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським оголосив про виділення Україні пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

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Допомога Україні від США на $400 млн - що відомо

"Під керівництвом Джо Байдена США продовжують нарощувати підтримку (України). Сьогодні я хочу оголосити про виділення президентського пакета допомоги на 400 мільйонів доларів на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України", - заявив Остін.

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За його словами, у США чудово розуміють наслідки російської війни і для України, і для всього світу.

"Саме тому хотів би ще раз скликати Контактну групу з питань оборони України (формат "Рамштайн"). Ми працюємо у коаліції, що складається з понад 50 країн, для того, щоб надати безпекову допомогу Україні, щоб Україна перемогла", - заявив очільник Пентагону.

Більше по темі Хроніка війни в Україні. 21 жовтня: "Чуємо зміни в риториці" Зеленський каже, що США підтримують план перемоги; Президент Сербії розмовляв із Путіним вперше з 2022 року; у північнокорейській ракеті виявили західні компоненти.

Він також запевнив, що США продовжать допомагати Україні.

"Ми будемо продовжувати надавати допомогу відповідно до двосторонньої безпекової угоди, яку ви підписали з Президентом Байденом. Тому я радий з вами проговорити подальше зміцнення нашого стратегічного партнерства", - сказав міністр оборони США.

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Ллойд Остін прибув до Києва − подробиці

21 жовтня з неанонсованим візитом до Києва прибув керівник Пентагону Ллойд Остін.

Відомо про його зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим.

З міністром оборони України Остін обговорить потреби України в озброєнні та того, як Штати зможуть продовжувати підтримувати ЗСУ впродовж 2025 року.

Зеленський заявляв, що США нададуть Україні низку пакетів допомоги найближчим часом

18 жовтня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати Америки протягом жовтня-грудня нададуть Україні низку пакетів військової допомоги.

"Пакети, я думаю, будуть великі від пів мільярда до 750 млн доларів. Це щоб у найближчі місяці - жовтень-грудень - максимально посилити Україну", - розповів Президент України.

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За його словами, під час переговорів з президентом США Джо Байденом було домовлено, що такі пакети Україна отримуватиме «дуже швидко» - раз на 2-3 тижні.