За результатом обробки 100% протоколів на президентських виборах у Модові більшість голосів набрала чинна президентка Майя Санду.

Прихильники Європейського Союзу виграли референдум у Молдові з відривом у понад 13 тисяч голосів.

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Про це ідеться на сайті Центральної виборчої комісії Молдови.

Вибори президента Молдови. Перший тур

Згідно із даними ЦВК, загалом було оброблено 2219 протоколів, що складає стовідсоткову кількість.

Чинна президентка Молдови Майю Санду підтримали 42,45% виборців.

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Підтримуваний проросійською Партією соціалістів кандидат від ПСРМ Олександр Стояногло отримав 25,98% голосів.

Трійку лідерів замикає очільник "Нашої партії" Ренато Усатий, якого підтримали 13,79% виборців.

У зв'язку з тим, що жоден кандидат не набрав 50% голосів, має відбутися другий тур президентських виборів.

Його планують 3 листопада.

Понад 50% виборців підтримали вступу Молдови в ЄС

У Центральній виборчій комісії Молдови оприлюднили результати попереднього підрахунку 100% бюлетенів, відданих на конституційному референдумі щодо вступу в ЄС.

Згідно з даними, 50,46% виборців або 751 235 осіб підтримали внесення у конституцію положення про європейське майбутнє Молдови.

49,54% або 737 639 осіб висловились негативно про євроінтеграцію країни.

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Розрив між кількістю бюлетенів прихильників євроінтеграції та тих, хто виступив проти, склав 13 596.

У Молдові проходять вибори президента та референдум щодо вступу країни в ЄС

У Молдові в неділю проходили вибори президента і конституційний референдум щодо європейської інтеграції країни.

Виборчі дільниці працювали з 07:00 до 21:00. Очікувалося, що в голосуванні візьмуть участь понад три мільйони людей.

За посаду президента Молдови змагались одинадцять кандидатів, що є найбільшою кількістю після повернення до прямих президентських виборів у 2016 році.

У президентських перегонах брали участь чинна лідерка країни Майя Санду ("Дія і солідарність"), Александр Стояногло (Партія соціалістів) і Ренато Усатий (Наша партія).

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Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявляв, що ситуація перед виборами у Грузії більш понура, ніж у Молдові.

Головною претенденткою на президентську посаду є нинішня президентка Молдови Майя Санду.

Другий тур президентських виборів у країні відбуватиметься 3 листопада.