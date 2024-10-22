МЗС України засудило майбутній візит генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша на саміт БРІКС у Росії, повідомила пресслужба МЗС.

Реакція МЗС на майбутній візит генсека ООН на саміт БРІКС

"Генеральний секретар ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії. Однак він прийняв запрошення до Казані від воєнного злочинця Путіна", − йдеться в повідомленні українського відомства.

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МЗС наголосило, що це неправильний вибір, який не сприятиме миру, а лише завдасть шкоди репутації ООН.