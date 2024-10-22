МЗС України засудило майбутній візит генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша на саміт БРІКС у Росії, повідомила пресслужба МЗС.
Реакція МЗС на майбутній візит генсека ООН на саміт БРІКС
"Генеральний секретар ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії. Однак він прийняв запрошення до Казані від воєнного злочинця Путіна", − йдеться в повідомленні українського відомства.
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МЗС наголосило, що це неправильний вибір, який не сприятиме миру, а лише завдасть шкоди репутації ООН.
The UN Secretary General declined Ukraine's invitation to the first Global Peace Summit in Switzerland. He did, however, accept the invitation to Kazan from war criminal Putin. This is a wrong choice that does not advance the cause of peace. It only damages the UN's reputation.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) October 21, 2024
Сі Цзіньпін приїде до Росії на саміт лідерів БРІКС − що відомо
Президент Китаю Сі Цзіньпін 22-24 жовтня відвідає Казань у Росії для участі в саміті лідерів країн БРІКС.
Китай нібито готовий розвивати співпрацю з усіма країнами-учасницями БРІКС для посилення Глобального Півдня та спільного сприяння миру і стабільності у світі.
Туреччина розглядала співпрацю з членами БРІКС і брала участь у запланованій зустрічі групи в Росії.
У квітні Анкара вела перемовини з Тегераном про продовження угоди щодо постачання іранського газу в Туреччину через санкційний тиск на Росію та обмеження можливостей здійснення платежів за російські енергоносії.