МЗС України засудило майбутній візит генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша на саміт БРІКС у Росії, повідомила пресслужба МЗС.

Реакція МЗС на майбутній візит генсека ООН на саміт БРІКС

"Генеральний секретар ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії. Однак він прийняв запрошення до Казані від воєнного злочинця Путіна", − йдеться в повідомленні українського відомства.

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МЗС наголосило, що це неправильний вибір, який не сприятиме миру, а лише завдасть шкоди репутації ООН.

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Сі Цзіньпін приїде до Росії на саміт лідерів БРІКС − що відомо

Президент Китаю  Сі Цзіньпін 22-24 жовтня відвідає Казань у Росії для участі в саміті лідерів країн БРІКС.

Китай нібито готовий розвивати співпрацю з усіма країнами-учасницями БРІКС для посилення Глобального Півдня та спільного сприяння миру і стабільності у світі.

Туреччина розглядала співпрацю з членами БРІКС і брала участь у запланованій зустрічі групи в Росії.

У квітні Анкара вела перемовини з Тегераном про продовження угоди щодо постачання іранського газу в Туреччину через санкційний тиск на Росію та обмеження можливостей здійснення платежів за російські енергоносії.

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