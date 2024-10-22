Представники КНДР назвали "безпідставними чутками" заяви Південної Кореї та України щодо надсилання власних військ для допомоги Росії у війні, повідомила інформагенція Yonhap.

Реакція КНДР на звинувачення у відправленні військ для Росії − подробиці

"Що стосується так званого військового співробітництва з Росією, то моя делегація не вбачає необхідності коментувати подібні безпідставні стереотипні чутки, спрямовані на те, щоб очорнити імідж КНДР...", − наголосив представник Північної Кореї в ООН Ча Сон Нам.

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Це перший публічний коментар північнокорейського чиновника після повідомлень південнокорейської розвідки про те, що КНДР вирішила відправити близько 12 тис. солдатів для участі у війні проти України на боці Росії.

За словами Сон Нама, північнокорейські відносини з Москвою "законні та засновані на співпраці".

КНДР вирішила відправити на війну в Україну 12 тисяч військових

Північнокорейський режим вирішив відправити 12 тис. військових для підтримки РФ у війні проти України. Ідеться про чотири бригади загальною чисельністю близько 12 тисяч військових, серед яких є спецпризначенці.

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За даними джерел Kyiv Post у Головному управлінні розвідки України (ГУР), основний союзник окупантів Північна Корея надає широкомасштабну підтримку – не лише зброєю та військовою технікою, а й особовим складом.

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