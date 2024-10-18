Президент Китаю Сі Цзіньпін 22-24 жовтня відвідає Казань у Росії для участі в саміті лідерів країн БРІКС, повідомив Укрінформ, цитуючи речницю МЗС Китаю Мао Нін.

Сі Цзіньпін відвідає саміт лідерів країн БРІКС − подробиці

"Сі Цзіньпін проведе глибокий обмін думками з лідерами країн БРІКС щодо поточної міжнародної ситуації, практичного співробітництва в рамках організації, розвитку механізмів БРІКС та важливих питань, що становлять спільний інтерес", − пояснила Мао.

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За її словами, Китай готовий розвивати співпрацю з усіма країнами-учасницями БРІКС для посилення Глобального Півдня та спільного сприяння миру і стабільності у світі.

На полях саміту лідер Китаю, напевно, проведе низку двосторонніх зустрічей зі своїми колегами, зокрема, з очільником країни-господарки саміту Владіміром Путіним.

Туреччина виявила бажання вступити до БРІКС − що відомо

БРІКС (англ. BRICS) – міжнародна організація найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка).

Більше по темі Росія використовує підставні компанії для транспортування СПГ Мережа підставних компанії необхідна для транспортування газу (СПГ) з підсанкційного заводу.

Анкара розглядала співпрацю з членами БРІКС і брала участь у запланованій зустрічі групи в Росії.

У квітні Анкара вела перемовини з Тегераном про продовження угоди щодо постачання іранського газу в Туреччину через санкційний тиск на Росію та обмеження можливостей здійснення платежів за російські енергоносії.

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Зголом очільник Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зазначив, що вступ Туреччини до БРІКС та АСЕАН не означає відмову від членства в НАТО

20 серпня Азербайджансбкий уряд подав заявку на вступ до блоку БРІКС.