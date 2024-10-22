Варшава проситиме Україну ознайомитися з таємними додатками до "Плану перемоги", пише Wpolsce.pl, цитуючи заступника міністра закордонних справ Польщі Владислава Теофіла Бартошевського.

Чому Польща хоче отримати повну інформацію про План перемоги

"Ми надали Україні військову допомогу в найбільш важливий спосіб, тому що коли Німеччина говорила про те, щоб відправити їм каски, ми відправили їм 320 танків. Тому наш внесок, вочевидь, був значним, особливо на початку, коли він був найнеобхіднішим", − зауважив заступник очільника МЗС Польщі.

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На його думку,. саме тому Варшава "має право отримати доступ до цих файлів".

"Безумовно, Міністерство закордонних справ Польщі буде говорити на цю тему з українською стороною, тому що ми перебуваємо в постійному контакті", − наголосив Бартошевський.

Після виборів президента у США План перемоги України переоцінять

Лідери Європейського Союзу не дійшли згоди в оцінці Плану перемоги, представленого у Брюсселі Президентом Володимиром Зеленським.

Цей план наново оцінюватимуть після президентських виборів у США, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

17 жовтня Президент Володимир Зеленський мав закриту зустріч із лідерами Європейського Союзу, під час якої обговорювався План перемоги. Більшість учасників зустрічі підтримали його.

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16 жовтня Президент України Володимир Зеленський назвав п'ять пунктів українського "Плану перемоги".

Другий, третій та четвертий пункти мають додатки, які поки презентували лише партнерам.