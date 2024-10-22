Велика Британія та Південна Корея засудили незаконну торгівлю зброєю між Росією та Північною Кореєю, а також направлення військ КНДР для підтримки війни РФ проти України.

Про це повідомляється в заяві міністрів закордонних справ двох країн Чо Тхе Юла і Девіда Леммі.

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Заява Британії та Південної Кореї щодо допомоги КНДР Росії

"Ми рішуче засуджуємо незаконні постачання КНДР зброї та повідомлення про розгортання її військ у Російській Федерації на підтримку незаконної агресивної війни Росії в Україні...", – наголосили міністри.

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Топдипломати зауважили, що безпека Індо-Тихоокеанського регіону та Євроатлантики взаємопов’язані, тому їхні країни стежать за зв’язками між Росією та Північною Кореєю.

Спільно з міжнародною спільнотою вони вживатимуть заходів для запобігання дестабілізаційній поведінці ізольованих санкціями режимів.

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"Ми також глибоко стурбовані можливістю будь-якої передачі Північній Кореї ядерних чи ракетних технологій, які можуть зруйнувати міжнародні зусилля з нерозповсюдження ядерної зброї та поставити під загрозу мир і стабільність на Корейському півострові та в усьому світі", – додається в заяві

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КНДР вперше прокоментувала звинувачення в допомозі Росії військами

Представники КНДР назвали "безпідставними чутками" заяви Південної Кореї та України щодо надсилання власних військ для допомоги Росії у війні.

Це перший публічний коментар північнокорейського чиновника після повідомлень південнокорейської розвідки про те, що КНДР вирішила відправити близько 12 тис. солдатів для участі у війні проти України на боці Росії.

На базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади російської армії створюється "особливий бурятський батальйон", сформований з громадян Північної Кореї.

За даними джерел Kyiv Post у Головному управлінні розвідки України (ГУР), основний союзник окупантів Північна Корея надає широкомасштабну підтримку – не лише зброєю та військовою технікою, а й особовим складом.

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Південна Корея вже розглядає можливість відправлення своїх військових в Україну після зафіксованих випадків допомоги КДНР Росії не лише ресурсами, а й військами