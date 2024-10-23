Перші війська з КНДР прибудуть до Курської області Росії вже 23 жовтня, повідомив очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов виданню The War Zone.

Перші північнокорейські війська прибувають на Курщину − подробиці

"Чекаємо на перші підрозділи завтра [23 жовтня − ред.] на Курському напрямку… Наразі незрозуміло, скільки їх і як вони будуть оснащені. Побачимо через декілька днів", − сказав Буданов.

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КНДР готує дві бригади для війни в Україні − що треба знати

Президент Володимир Зеленський вважає, що світ недостатньо сильно тисне на режим КНДР, якщо Пхеньян має змогу втручатись у війну РФ проти України.

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За його словами, Україна має інформацію про підготовку двох військових підрозділів із Північної Кореї – дві бригади по 6 тис. людей.

Північнокорейський режим вирішив відправити 12 тис. військових для підтримки РФ у війні проти України. Йдеться про чотири бригади загальною чисельністю близько 12 тисяч військових, серед яких є спецпризначенці.

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На базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади російської армії створюється "особливий бурятський батальйон", сформований з громадян Північної Кореї.

Водночас представники КНДР назвали "безпідставними чутками" заяви Південної Кореї та України щодо відправки її військ для допомоги Росії у війні.