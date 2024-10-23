Президент України Володимир Зеленський доручив органам влади працювати над пропозиціями для так званого "внутрішнього плану дій", який допоможе Україні вистояти під час війни, пише ВВС.

Новий внутрішній план дій Зеленського − подробиці

За даними ВВС, ініціатива не є замінником вже оголошеного "Плану перемоги".

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Новий документ стосуватиметься внутрішніх рішень у низці сфер, зокрема військово-промислового комплексу, оборони, економіки, соцполітики тощо.

План передбачатиме кроки, які виконуватиме саме Україна. Саме цим він і відрізняється від "Плану перемоги" для західних партнерів.

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Документ створять і представлять українцям до кінця поточного року.

"Мета − зробити все, аби зберегти єдність та досягти результатів у різних сферах розвитку країни", − додав неназваний співрозмовник ВВС.

План перемоги України − що треба знати

Лідери ЄС не дійшли згоди в оцінці Плану перемоги, представленого у Брюсселі Зеленським.

Більше по темі Система МСЕК має бути ліквідована, - Зеленський Президент України Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію МСЕК та ввів у дію рішення РНБО щодо правопорушень під час встановлення інвалідності.

План має п'ять таких головних пунктів:

Геополітика . Запрошення України в НАТО зараз як "свідчення рішучості" партнерів і їхнього бачення Україну в "архітектурі безпеки". Цей пункт містить і неминучість Євроінтеграції.

. Запрошення України в НАТО зараз як "свідчення рішучості" партнерів і їхнього бачення Україну в "архітектурі безпеки". Цей пункт містить і неминучість Євроінтеграції. Ведення війни . Продовження операцій на території Росії та зняття заборони на удари по її території, виведення ППО, спільне з партнерами збиття ворожої авіації, розширення використання українських дронів і ракет, доступ до розвідданих партнерів.

. Продовження операцій на території Росії та зняття заборони на удари по її території, виведення ППО, спільне з партнерами збиття ворожої авіації, розширення використання українських дронів і ракет, доступ до розвідданих партнерів. Розміщення комплексного неядерного пакета стримування, який захистить від Росії та звузить її можливості.

Економіка . Розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення економічних санкцій.

. Розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення економічних санкцій. Безпека. Українські військові зможуть застосувати свій досвід для зміцнення оборони НАТО та Європи після завершення війни.

Другий, третій та четвертий пункти мають додатки, які поки презентували лише партнерам.

Цей план наново оцінюватимуть після президентських виборів у США, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

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17 жовтня Зеленський мав закриту зустріч із лідерами Європейського Союзу, під час якої обговорювався План перемоги. Більшість учасників зустрічі підтримали його.

16 жовтня Президент України Володимир Зеленський назвав п'ять пунктів українського "Плану перемоги".