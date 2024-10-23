До кінця тижня Центральну медико-соціальну експертну комісію ліквідують, повідомив Укрінформ, цитуючи міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка.

Ліквідації Центральної МСЕК − подробиці

"Ми до цього готувалися, укріплюючи матеріально-технічну базу підпорядкованого інституту в місті Дніпро, оскільки бачили, що Центральний МСЕК – це була експертиза тільки візуальна, потім люди направлялись на клінічні бази в Дніпро і Вінницю", − пояснив Ляшко.

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Він зазначив, що на сьогодні в Україні діє понад 350 МСЕК.

"Є обласні і районні МСЕКи, працює там понад 1200 лікарів. Їхні функціонали визначені нормативними комісіями. Їх створили як комунальні установи обласної ради", − додав міністр.

За його словами, кількість МСЕКів визначалася за територіальним принципом, але з розрахунком на певну кількість людей.

Кому передадуть функції МСЕК

"Ми робимо все, щоб на 1 січня 2025 року МСЕК як окремі юридичні особи призупинили своє функціонування. (Їхні) функції ми передаємо до кластерних і надскластерних лікарень", − зауважив очільник МОЗ.

За його словами, кластерні та надкластерні лікарні є результатом госпітального планування, яке провело МОЗ. Ці заклади забезпечують доступність пацієнтам у межах визначених нормативів і мають щонайменше 20 напрямків надання меддопомоги.

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Так, за його словами, МОЗ вирішує 4 глобальні проблеми, зокрема кадрову.

Усі кластерні і надкластерні лікарні підключені до Електронної системи охорони здоров'я, тому всі рішення про встановлення інвалідності будуть прийматися на основі даних, записані в ЕСОЗ

"Як показова практика цифровізації ВЛК призовників, ми можемо відстежувати в автоматичному режимі аномальні речі або діагнози.. І працювати на випередження, щоб не було жодних зловживань", − уточнив Ляшко.

За його словами, з лікарнями з 2025 року запускається окрема бюджетна програма, яка буде поза Програмою медгарантій, але адмініструватиметься НСЗУ.

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МОЗ відмовиться від медико-соціальної експертизи

"Медики, які провели певне лікування, реабілітацію, оцінюють потреби людини по працездатності. Надалі через міжнародну класифікацію функціонування, яка вже стала національним класифікатором, підключаються й інші сторони", − додав міністр.

Далі, за його словами, підключається Мінекономіки у разі, якщо людина після втрати функціональності не може виконувати ту роботу, яку виконувала до цього.

Потім до процесу залучать Міносвіти, якщо буде потрібно запропонувати людині перенавчання через втрату певних функцій.

"Це дозволить нам у кінцевому етапі пропонувати не додаткові виплати, а компенсатори, які дозволять повернути людину у соціум, бути соціально і економічно активною", − підсумував Ляшко.

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На зміну МСЕК прийде нова європейська модель − що відомо

В Україні запровадять європейську модель надання статусу інвалідності, а Центральну медико-соціальну експертну комісію ліквідують до кінця поточного року.

22 жовтня президент України Володимир Зеленський видав указ про протидію правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам.

Так, у Верховну Раду буде внесено законопроєкт про ліквідацію МСЕК з 31 грудня 2024 року.

Указ опублікований на сайті Президента України.

За фіктивні інвалідності, які виявлятимуть після перевірки посадовців, відкриватимуться кримінальні справи.