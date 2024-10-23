Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу соціальну допомогу для українців у ФРН передавати безпосередньо Україні.

Про це пише Укрінформ, цитуючи Сікорського.

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Сікорський пропонує Шольцу платити допомогу не біженцям, а Україні

Сікорський нагадав про два свої нещодавні візити до ФРН і зустріч із канцлером Шольцом.

«Я запропонував йому, що соціальні виплати, які отримують українські біженці, які можуть становити до 1200 євро на місяць, було би краще надавати безпосередньо Україні.

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Недобре, що є фінансовий стимул бути в Німеччині замість того, щоб чоловіки воювали на фронті, а жінки - відновлювали податкову базу», - сказав він.

Говорячи про зустріч США, Німеччина, Велика Британія, Франція у Берліні, на якій не було представника Польщі, міністр зауважив, що «ми не ядерна держава, ми не в G7 чи G20; ми присутні не в кожному форматі, і це нормально».

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Він також прокоментував скасування згоди на функціонування генконсульства Росії у Познані. Зокрема, Сікорський не виключив: якщо диверсії з боку Росії триватимуть, то з Польщі може бути висланий посол РФ.

«Якби ми вислали посла, вони, звичайно, зробили б те саме. До цього ще не дійшло, але якщо диверсії продовжаться, то цього не можна виключати», - підкреслив польський міністр.

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Польща хоче отримати таємні додатки до "Плану перемоги"

22 жовтня заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський заявив, що Варшава проситиме Україну ознайомитися з таємними додатками до "Плану перемоги".

На його думку, Варшава "має право отримати доступ до цих файлів", оскільки Польща надавала Україні найбільш необхідну допомогу, поки інші мовчали.

"Безумовно, Міністерство закордонних справ Польщі буде говорити на цю тему з українською стороною, тому що ми перебуваємо в постійному контакті", − наголошував Бартошевський.