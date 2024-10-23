Росія домовилася з Північною Кореєю про "обмін послугами", частиною якого стане те, що КНДР відправить свої війська, зокрема, 500 офіцерів і трьох генералів, для підтримки російських військових. Натомість Росія надасть КНДР фінансову допомогу та сучасні технології, які допоможуть країні розвивати свою ядерну програму та збільшити ядерний арсенал.

Про це Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) розповів у коментарі виданню The Economist у вівторок, 22 жовтня.

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Кирило Буданов заявив, що в червні 2024 року, коли Владімір Путін та Кім Чен Ин підписали договір про партнерство, сторони домовилися за принципом "послуга за послугу". Північна Корея надає своїх солдатів і ракети, а Росія, своєю чергою, допомагає КНДР обходити міжнародні санкції та зміцнювати її ядерний потенціал, передаючи технологічні знання.

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Крім того, КНДР постачає Росії 1,8 млн боєприпасів на рік, і з кінця 2023 року передала балістичні ракети.

Буданов розповів, що наразі північнокорейські солдати проходять навчання на чотирьох полігонах у Хабаровському краї та на далекому сході РФ.

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Буданов зазначив, що поки невідомо, як північнокорейські війська будуть діяти на реальному полі бою, адже вони не мають досвіду участі в сучасних війнах. Проте, на його думку, є важлива відмінність між російськими та північнокорейськими солдатами: якщо російські військові здебільшого деморалізовані й вже змирилися зі своєю долею, то північнокорейці мають "запрограмовану ідеологію". Їхні сім'ї можуть бути страчені у разі невдач на фронті, що створює інший рівень мотивації.

Вони розв'язують деякі проблеми для росіян. Є підстави для занепокоєння Шеф української розвідки Кирило Буданов

Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) вважає, що в рамках угоди щодо відправлення сухопутних військ для боротьби в Україні Москва допоможе Північній Кореї поліпшити її застарілий флот винищувачів.

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The War Zone, з посиланням на Кирила Буданова, повідомляло, що північнокорейські війська повинні прибути до Курської області РФ 23 жовтня. Однак високопоставлений чиновник НАТО в коментарі для The Economist не підтвердив ці повідомлення про відправлення військ із КНДР до Росії. Він також зазначив, що альянс поки не бачить ознак "широкомасштабного" руху військ на фронті.

КНДР готує дві бригади для війни в Україні − що треба знати

Президент Володимир Зеленський вважає, що світ недостатньо сильно тисне на режим КНДР, якщо Пхеньян має змогу втручатись у війну РФ проти України.

За його словами, Україна має інформацію про підготовку двох військових підрозділів із Північної Кореї – дві бригади по 6 тис. людей.

Північнокорейський режим вирішив відправити 12 тис. військових для підтримки РФ у війні проти України. Йдеться про чотири бригади загальною чисельністю близько 12 тисяч військових, серед яких є спецпризначенці.

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На базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади російської армії створюється "особливий бурятський батальйон", сформований з громадян Північної Кореї.

Водночас представники КНДР назвали безпідставними чутками заяви Південної Кореї та України щодо відправлення її військ для допомоги Росії у війні.