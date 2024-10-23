Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук почав робочий візит до Латвії, де 24 жовтня стартує третій парламентський саміт Кримської платформи.

Він також представив латвійським колегам План перемоги України.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Візит Стефанчука до Латвії - подробиці

«Розпочинаю робочий візит до Латвії, де завтра відкриється Третій парламентський саміт міжнародної Кримської платформи. Зустрівся зі своєю колегою, спікеркою Саейми Латвійської Республіки Дайгою Мієрінею», - поінформував він.

Advertisement

Стефанчук подякував Латвії за допомогу, яку латвійський народ і влада надають Україні від початку повномасштабного російського вторгнення.

Водночас він повідомив, що відбулося засідання делегацій Верховної Ради та Саейми Латвійської Республіки.

Голова ВР також подякував за сталі зусилля Латвії із просування Української Формули миру, за послідовну підтримку членства держави в ЄС і потужну підтримку євроатлантичної інтеграції України.

«Під час спільного засідання окреслив, передусім, оборонні та інші нагальні потреби України. Закликав сприяти наданню дозволу сусіднім з Україною країнам ЄС і НАТО збивати ворожі ракети, які досягають західних меж нашої країни», - наголосив Стефанчук.

Advertisement

Він акцентував на важливості зняття будь-яких обмежень на надання і використання Україною далекобійної зброї задля ураження військових обʼєктів і цілей на території РФ.

Окрім того, політик закликав надати додаткові системи протиповітряної оборони, а також підтримати енергетичний сектор України.

«І головне: представив латвійським колегам План перемоги з детальним обговоренням кожного з пунктів ініціативи», - додав він.

План перемоги України − що треба знати

Лідери ЄС не дійшли згоди в оцінці Плану перемоги, представленого у Брюсселі Зеленським.

План має п'ять таких головних пунктів:

Геополітика . Запрошення України в НАТО зараз як "свідчення рішучості" партнерів і їхнього бачення Україну в "архітектурі безпеки". Цей пункт містить і неминучість Євроінтеграції.

. Запрошення України в НАТО зараз як "свідчення рішучості" партнерів і їхнього бачення Україну в "архітектурі безпеки". Цей пункт містить і неминучість Євроінтеграції. Ведення війни . Продовження операцій на території Росії та зняття заборони на удари по її території, виведення ППО, спільне з партнерами збиття ворожої авіації, розширення використання українських дронів і ракет, доступ до розвідданих партнерів.

. Продовження операцій на території Росії та зняття заборони на удари по її території, виведення ППО, спільне з партнерами збиття ворожої авіації, розширення використання українських дронів і ракет, доступ до розвідданих партнерів. Розміщення комплексного неядерного пакета стримування, який захистить від Росії та звузить її можливості.

Економіка . Розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення економічних санкцій.

. Розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення економічних санкцій. Безпека. Українські військові зможуть застосувати свій досвід для зміцнення оборони НАТО та Європи після завершення війни.

Другий, третій та четвертий пункти мають додатки, які поки презентували лише партнерам.

Advertisement

Цей план наново оцінюватимуть після президентських виборів у США, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

17 жовтня Зеленський мав закриту зустріч із лідерами Європейського Союзу, під час якої обговорювався План перемоги. Більшість учасників зустрічі підтримали його.

16 жовтня Президент України Володимир Зеленський назвав п'ять пунктів українського "Плану перемоги".