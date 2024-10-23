Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що Північна Корея направила війська до Росії для участі у війні проти України.

Остін назвав це "значним зрушенням у спробах Москви виграти війну", повідомляє The New York Times.

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США підтвердили прибуття військових КНДР до Росії

Міністр оборони США назвав присутність Північної Кореї "дуже серйозною" ескалацією, яка матиме наслідки як в Європі, так і в Азії.

"Що саме вони роблять? Залишається побачити" - сказав він журналістам на військовій базі в Італії.

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Він не надав жодних подробиць щодо кількості північнокорейських військ, які вже на території Росії, або щодо кількості очікуваних підрозділів, які мають прибути надалі.

Його заява прозвучала, коли американська розвідка повідомила, що готується опублікувати велику кількість розвідувальної інформації, зокрема, супутникові фотографії, які показують, як військові кораблі переміщуються з Північної Кореї до навчальних районів у Владивостоці на російському Далекому Сході та інших північних російських територіях далі.

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За американськими розвідданими, нараз жоден з військових підрозділів КНДР не потрапив в Україну.

КНДР готує дві бригади для війни в Україні − що треба знати

Президент Володимир Зеленський вважає, що світ недостатньо сильно тисне на режим КНДР, якщо Пхеньян має змогу втручатись у війну РФ проти України.

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За його словами, Україна має інформацію про підготовку двох військових підрозділів із Північної Кореї – дві бригади по 6 тис. людей.

Північнокорейський режим вирішив відправити 12 тис. військових для підтримки РФ у війні проти України. Йдеться про угруповання загальною кількістю до 12 тисяч військових, серед яких є спецпризначенці.

Раніше стало відомо, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади російської армії створюється "особливий бурятський батальйон", сформований з громадян Північної Кореї.

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Водночас представники КНДР назвали безпідставними чутками заяви Південної Кореї та України щодо відправлення її військ для допомоги Росії у війні.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) Кирило Буданов повідомив, що Росія домовилася з Північною Кореєю про "обмін послугами", частиною якого стане те, що КНДР відправить свої війська, зокрема, 500 офіцерів і трьох генералів, для підтримки російських військових.