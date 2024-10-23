Литва вкладе 10 млн євро у виробництво ракети-дрона "Паляниця", повідомило Міністерство оборони України.

Литва проінвестує виробництво Паляниці − подробиці

Механізм фінансування заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв обговорив із заступницею міністра національної оборони Литви Монікою Корольовієнє.

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За словами Боєва, отримання можливостей для ураження ворожих цілей на великій відстані є для України одним із пріоритетів.

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"Ми заохочуємо партнерів до інвестицій у наше власне виробництво далекобійної зброї. Інвестиції за прикладом "данської моделі" працюватимуть набагато швидше, а ворог вже незабаром побачить наслідки", – зазначив заступник міністра.

Корольовієнє своєю чергою наголосила, що Литва залишається відданим партнером України.

"Маємо за мету ефективне надання допомоги. Інвестиції мають працювати, тому ми шукаємо найбільш практичне застосування для них", – зауважила заступниця міністра національної оборони Литви.

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Українська балістична ракета пройшла льотні випробування

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Україна може виробляти загалом 4 млн дронів щороку. Наразі вже понад 1,5 млн законтрактовано.

Перша українська балістична ракета пройшла льотні випробування.

Президент раніше опублікував нові подробиці про українську зброю − ракету-дрон "Паляниця". 

На фронт уже передали мільйон дронів. Цей мільйон БпЛА − тільки те, що надала держава. До ЗСУ надходять і постачання від волонтерів.

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