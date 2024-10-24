Підтримка України з боку Великої Британії досягла важливого рубежу в вівторок, коли програму початкової льотної підготовки (EFT) Королівських військово-повітряних сил (ВПС) завершив 200-й пілот з України.

Під час випускної церемонії, на якій були присутні заступник секретаря Парламенту Великої Британії з питань збройних сил Люк Поллард та посол України у Великій Британії генерал Валерій Залужний, останню групу пілотів урочисто визнали готовими до переходу на наступний етап навчання.

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Поллард визнав досягнення стажерів і написав у Х (колишній Twitter): "Ці пілоти незабаром будуть керувати українськими F-16. Британія буде з Україною стільки, скільки буде потрібно".

Хоча Велика Британія не має на озброєнні F-16, вона активно підтримувала міжнародну програми з надання Україні пілотів і технічної підготовки, необхідної для експлуатації цього сучасного літака.

EFT RAF для пілотів з України - що це таке

EFT RAF для українських пілотів є першим етапом триетапної навчальної програми в межах так званої Коаліції авіаційних спроможностей України (Ukrainian Air Capability Coalition/UACC), на чолі з США, Данією та Нідерландами. Коаліція має на меті допомогти Києву розбудувати військово-повітряні сили, оснащені сучасними винищувачами, призначеними для посилення обороноздатності України.

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За час перебування у Великій Британії кожен пілот налітав близько 70 годин в на гвинтовому літаку GROB-115, який розвиває максимальну швидкість до 220 км/год.

Перший етап підготовки до F-16 завершився - що далі

Тепер пілоти-випускники перейдуть до поглибленої льотної підготовки від французьких ВПС. Тут вони пройдуть шестимісячну програму, протягом якої тренуватимуться на двомісних легких штурмовиках Alpha. Ці літаки були модифіковані і мають панель приладів, яка нагадує панель винищувача F-16.

Пілоти проведуть близько 80 годин на літаку Alpha, який розвиває максимальну швидкість понад 900 км/год (560 миль/год), а потім ще 60 годин на симуляторі.

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Після завершення навчання у Франції пілоти переїдуть до Європейського центру підготовки F-16 (EFTC) на авіабазі Фетешті в Румунії, де вони проведуть ще від шести до дев'яти місяців, навчаючись літати на надзвуковому винищувачу F-16 американської розробки, який розвиває максимальну швидкість понад 2100 км/год. Довгостроковою метою української програми EFTC є підготовка трьох підготовлених пілотів для кожного літака, що експлуатується в Україні.

EFTC відкрився в листопаді 2023 року і є результатом співпраці Нідерландів, Румунії і авіавиробника Lockheed Martin. Навчання проводиться на 18 літаках F-16, подарованих Нідерландами. Перші готові до польотів українські пілоти F-16 закінчили EFTC 26 липня 2024 року.

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Оскільки Франція пропонує винищувачі Dassault Mirage 2000, Швеція розглядає можливість постачання Україні винищувачів JAS-39 Gripen, і навіть розглядається можливість постачання Україні винищувачів Eurofighter Typhoon, тому вже розпочалися дискусії щодо результатів такого навчання, а також щодо того, як і коли потрібно буде змінювати або розширювати програму підготовки пілотів.