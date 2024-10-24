Найближчими днями США оголосять про новий пакет санкцій, націлений на союзників Росії у війні проти України, повідомив радник Білого дому Джон Кірбі.

Нові санкції проти союзників Росії від США − подробиці

"Найближчими днями США оголосять про новий пакет санкцій, націлений на тих, хто сприяє російській війні в Україні та перебувають за межами Росії", − наголосив Кірбі.

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За його словами, чинний президент США Джо Байден надасть Україні підтримку, необхідну для перемоги.

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Минулого тижня Вашингтон оголосив про виділення понад 800 млн доларів на безпекову допомогу для ЗСУ.

Кірбі додав, що США надішлють Україні сотні додаткових перехоплювачів, десятки тактичних систем ППО, артилерію, значну кількість боєприпасів, сотні бронетранспортерів і бойових машин піхоти, а також тисячі одиниць бронетехніки.

США надішлють Україні 20 млрд доларів у межах кредиту G7

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У межах пакета військової допомоги на 400 млн доларів Україна отримає боєприпаси, бронетехніку і протитанкову зброю. Під час візиту до Києва міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про виділення Україні пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

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