Українська держава ніколи не відмовиться від Криму, як і від жодного клаптика української землі, повідомив очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук під час виступу на ІІІ саміті міжнародної Кримської платформи.

Україна не відмовиться від Криму та інших своїх територій − подробиці

За словами Стефанчука,10 років Україну віддаляє від того часу, коли відбулася окупація Автономної Республіки Крим.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Хоча російська влада за ці 10 років зробила все можливе, щоб перетворити Крим на власний військовий плацдарм, "Крим від України не відділився ні на йоту".

Advertisement

"Ми ніколи не відмовимось від Криму, як і не відмовимось від жодного клаптика тимчасово окупованої агресором української землі", наголосив очільник Верховної Ради.

Для України звільнення Криму, як зазначив Стефанчук, не має альтернативи.

"Кримськотатарський народ мріє також про відновлення справедливості, яким мало б стати визнання його депортації − актом геноциду. Це вже зробили парламенти Латвії, Литви, Канади та Естонії", − зауважив Керівник ВР.

Мету, з якою була створена ООН, сьогодні захищає Кримська платформа

Президент України під час ІІІ саміту міжнародної Кримської платформи зауважив, що нині мету, з якоюсь була створена ООН, захищають не Радбез ООН, а такі формати співпраці, як Кримська платформа.

Advertisement

"І зараз, коли деякі лідери держав зібрались на путінському саміті в Казані, і коли фактично повз їхній саміт можуть переміщувати військових з Північної Кореї ближче до фронту в Україні під акомпанемент слів про нібито недопущення напруги, ми все одно знаємо − переможе не злочин", − закцентував Президент.

Очільник держави також зауважив, що кількість його учасників свідчить про те, що Росія з 2014 року провалилась у головному − Путіну не вдалося зробити міжнародний злочин частиною норми для народів.

За його словами, з захоплення Криму почався напад Росії на систему міжнародного права.

Advertisement

"Для всіх держав однаково цінно зберігати суверенітет, територіальну цілісність і право визначати своє майбутнє. На цьому базується Статут ООН", − наголосив Зеленський.

Він додав, що коли та якщо План перемоги повністю втілять, усі побачать Росію на Саміті миру, реалізовану Формулу миру та повністю відновлену дієвість цілей і принципів Статуту ООН.

Кримська платформа в Ризі – відео

Повне відео ІІІ Парламентського саміту Кримської платформи можна переглянути тут: