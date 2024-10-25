78% респондентів вважають Білорусь стороною війни проти України та підтримують повне розірвання відносин із країною, повідомив Центр Разумкова.

Скільки українців підтримують повний розрив відносин із Білоруссю

78% опитаних сприймають Білорусь як сторону війни проти України, однак протилежної думки дотримуються лише 11,2%.

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68% респондентів підтримують повний розрив усіх відносин України з Білоруссю включно з повною забороною на в'їзд громадян Білорусі в Україну. Не підтримали цю ідею 19% опитаних.

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Опитування методом face-to-face відбувалося серед 2016 осіб віком від 18 років.

Лукашенко пояснив, чому саме підтримав Росію у війні

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що Україна поводилася вороже щодо Мінська, тому його влада підтримала Росію у війні.

За його словами, Україна запровадила санкції проти Білорусі раніше за "англосаксів" і нібито заборонила польоти білоруських цивільних літаків через територію України.

Лукашенко звинуватив Україну в тому, що та нібито захопила рухомі склади з мінеральними добривами та заарештувала 75 великовантажів разом із пресоналом.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що Мінськ готовий допомогти Україні у післявоєнному відновленні країни.

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20 серпня білоруські війська розмістили ЗРК та підрозділи радіотехнічного корпусу біля кордону з Україною для "значного посилення оборони."

18 серпня Лукашенко заявив, що змушений перекинути частину військ до кордону з Україною, оскільки там начебто перебуває понад 120 тисяч українських військових.