78% респондентів вважають Білорусь стороною війни проти України та підтримують повне розірвання відносин із країною, повідомив Центр Разумкова.
Скільки українців підтримують повний розрив відносин із Білоруссю
78% опитаних сприймають Білорусь як сторону війни проти України, однак протилежної думки дотримуються лише 11,2%.
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68% респондентів підтримують повний розрив усіх відносин України з Білоруссю включно з повною забороною на в'їзд громадян Білорусі в Україну. Не підтримали цю ідею 19% опитаних.
Опитування методом face-to-face відбувалося серед 2016 осіб віком від 18 років.
Лукашенко пояснив, чому саме підтримав Росію у війні
Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що Україна поводилася вороже щодо Мінська, тому його влада підтримала Росію у війні.
За його словами, Україна запровадила санкції проти Білорусі раніше за "англосаксів" і нібито заборонила польоти білоруських цивільних літаків через територію України.
Лукашенко звинуватив Україну в тому, що та нібито захопила рухомі склади з мінеральними добривами та заарештувала 75 великовантажів разом із пресоналом.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що Мінськ готовий допомогти Україні у післявоєнному відновленні країни.
20 серпня білоруські війська розмістили ЗРК та підрозділи радіотехнічного корпусу біля кордону з Україною для "значного посилення оборони."
18 серпня Лукашенко заявив, що змушений перекинути частину військ до кордону з Україною, оскільки там начебто перебуває понад 120 тисяч українських військових.