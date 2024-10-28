Президента Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася визнати результати парламентських виборів у країні 26 жовтня, повідомило "Ехо Кавказу".

Реакція президентки Грузії на результати виборів − подробиці

"Це була тотальна фальсифікація та конфіскація ваших голосів. Використовувалися всі методи, які ми бачили у різних країнах… Ми стали свідками та жертвами російської спецоперації, гібридної війни, яка велася проти нашого народу, проти нашої країни", − наголосила Зурабішвілі.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement

Вона зауважила, що не визнає результатів виборів, представлені Центральною виборчою комісією.

"Я не визнаю цих виборів… Це те саме, що визнання входження сюди Росії, підпорядкування Грузії Росії", − додала грузинська президентка.

Окрім цього, вона закликала грузинських громадян виходити на мітинги 28 жовтня.

"Я хотіла б покликати вас усіх на площу Руставелі завтра, о 19:00, щоб ми могли разом сказати, оголосити всьому світу, що ми не визнаємо ці вибори, ми захищаємо конституційне право", − зазначила Зурабішвілі.

Міжнародні спостерігачі заявили про тиск і залякування на виборах у Грузії

Парламентські вибори у Грузії були затьмарені глибокою поляризацією, а також вкрай суперечливою передвиборчою риторикою та численними повідомленнями про тиск на виборців.

Advertisement

Міжнародна місія зі спостереження за парламентськими виборами у Грузії налічувала 529 представників із 42 країн.

Уряд Грузії затвердять, попри відмову опозиції визнавати результати парламентських виборів. Про це заявляв прем’єр країни Іраклій Кобахідзе.

27 жовтня за результатами підрахунку 99,6% голосів на парламентських виборах у Грузії перемагала правляча партія «Грузинська мрія».